My Style Rocks: Μια νέα fashionista μπαίχνει στο παιχνίδι

Στο νέο επεισόδιο του « My Style Rocks » σήμερα στις 17:00 μια νέα διαγωνιζόμενη, ηκάνει την είσοδό της με σκοπό να κερδίσει τις εντυπώσεις.Ορισμένα looks των κοριτσιών ξεχωρίζουν και επιβραβεύονται κάποια άλλα όμως αποσπούν αρνητική κριτική την οποία οι διαγωνιζόμενες δεν είναι πάντα έτοιμες να ακούσουν.Οι εντάσεις ανάμεσα στις παίκτριες δε λείπουν και ακούγονται αρκετά δεικτικά σχόλια. Υπάρχουν όμως ορισμένες συμπεριφορές που φαίνεται να ξεπερνούν τα όρια… Ποια διαγωνιζόμενη γίνεται αγενής προκαλώντας την αντίδραση του Στέλιου Κουδουνάρη;Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Έχει σπουδάσει διακόσμηση εσωτερικών χώρων και εργάζεται σε μεσιτικό γραφείο.Οι επιρροές της στο στυλ προέρχονται κυρίως από τα social media. Ιδανικά θα ήθελε να κάνει σχέδιο μόδας και να δημιουργήσει στην πορεία, κάτι δικό της. Αγαπημένος της σχεδιαστής είναι ο Τάσος Μητρόπουλος, της αρέσει όμως πολύ και ο οίκος Balenciaga. Στη ντουλάπα της θα βρούμε μόνο στρας και έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε τσάντες και παπούτσια! Το στυλ της είναι έντονο, περιέχει πολλά χρώματα, αλλά κυρίως τολμάει, κάτι που θα ήθελε οι γυναίκες να κάνουν περισσότερο.Δεν φοβάται κανέναν κριτή, για την ακρίβεια έχει μια αδυναμία στον Στέλιο Κουδουνάρη γιατί είναι «to the point…» και δηλώνει πως «και 1 να μου βάλει εγώ θα τον αγαπώ!» Δεν θεωρεί πως είναι ανταγωνιστική… απλά θέλει όταν μπαίνει σε ένα χώρο να κερδίζει τα βλέμματα.