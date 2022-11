Η Κιμ φώναζε ότι μπορεί να «στριμωχτεί σε οτιδήποτε», καθώς προσπάθησε να αποκτήσει το εμβληματικό φόρεμα «Happy Birthday Mr. President» της Μέριλιν Μονρόε για το Met Gala στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας του Hulu «The Kardashians»

Κλείσιμο

ισχυρίστηκε ότι μπορεί να «μεταμορφωθεί» και να «χωρέσει σε οτιδήποτε» καθώς προσπάθησε να «μπει» στο εμβληματικό φόρεμα τηςγια τοΟι αποκαλύψεις για το παρασκήνιο και όλα όσα έγιναν για να φορέσει το συγκεκριμένο ρούχο έγιναν στο επεισόδιο της σειράςπου προβάλλεται από το Hulu αυτή την εβδομάδα.Στην 41χρονη ριάλιτι σταρ δόθηκε ένα αντίγραφο του φορέματος για να το δει πάνω στο σώμα της πρώτα πριν δοκιμάσει το αυθεντικό φόρεμα - το οποίο αγοράστηκε από το Ripley's Believe It Or Not για το ιλιγγιώδες ποσό των 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016, τιμή που θεωρείται ρεκόρ για ένα φόρεμα.Ενώ η Κιμ μπόρεσε να χωρέσει στο αντίγραφο, έγινε έξαλλη όταν δεν μπόρεσε να χωρέσει στο πρωτότυπο, γεγονός που την ανάγκασε