Κλείσιμο

Ο Πέρι είχε ανακοινώσει μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter τον Οκτώβριο του 2020 ότι θα συμμετείχε στο καστ της μαύρης κωμωδίας-πολιτικής σάτιρας, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι:και«Μόλις έκλεισα μια ταινία με τη Μέριλ Στριπ! Αν με χρειαστείτε, θα είμαι στον διάδρομο για τα γυρίσματα τις επόμενες 6 εβδομάδες. #Don'tlookup», έγραψε στις 14 Οκτωβρίου 2020.«Δεν είμαι σίγουρος γιατί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι μπροστά από μένα στην επερχόμενη ταινία " Don't Look Up" Αλλά δεν θέλω να ανησυχείτε γι' αυτό. Ξέρω κάποιους ανθρώπους. Θα βρούμε μια λύση», έγραψε ο Πέρι στο Twitter την επόμενη μέρα.Ο Πέρι γύρισε μια ομαδική σκηνή για τομε τονκαι θυμήθηκε στα απομνημονεύματά του ότι έπαιρνε 1.800 χιλιόγραμμα υδροκωδόνης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.Εκείνη την περίοδο πήγες για θεραπεία σε ένα πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης στην Ελβετία και προσπάθησε να προμηθευτεί περισσότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τους γιατρούς λέγοντας ψέματα πως είχε έντονο πόνο στο στομάχι.Ο Πέρι πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να ανακουφιστεί από τον πόνο του έμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα πριν από την επέμβαση παίρνοντας υδροκωδόνη και την επόμενη μέρα του χορηγήθηκε το αναισθητικό φάρμακο προποφόλη.Η καρδιά του σταμάτησε για πέντε λεπτά μετά τη χορήγηση της δόσης και ο Πέρι αποφάσισε να εγκαταλείψει το «Don't Look Up» λόγω των έντονων πόνων που είχε.Ο Πέρι δεν γύρισε ποτέ καμία σκηνή με τη Στριπ και η μόνη σκηνή που γύρισε δεν μπήκε στην ταινία.Στα απομνημονεύματα των 272 σελίδων ο Πέρι περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τον αγώνα που έδωσε για να αποτοξινωθεί από το αλκοόλ και τα χάπια, την περίοδο που πρωταγωνιστούσε ωςστην κωμική σειράτου NBC.Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι ξόδεψε περί τα 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να αποτοξινωθεί και πρόσφατα γιόρτασε 18 μήνες νηφάλιος αφού αναγκάστηκε να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης περίπου 15 φορές.Στα απομνημονεύματά του αποκάλυψε επίσης την αποτυχημένη προσπάθειά του να χάσει την παρθενιά του από την πρώην κοπέλα τουκαι πώς ο αλκοολισμός επηρέασε τη σεξουαλική του ζωή.Ο Πέρι είπε ότι υπέφερε από άγχος που προκλήθηκε από την ανικανότητα και το αλκοόλ δεν τον άφησε να αποδώσει όταν προσπάθησε να κάνει σεξ ως έφηβος.για πρώτη φορά.