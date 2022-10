Ο Μάνεσης, ο Μουτσινάς, η Σίσσυ και τα... νούμερα

Κλείσιμο

» και, ναι, επιτέλους έφτασε η ώρα ετούτη που θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο και θα σταματήσει το τρέιλερ που παίζει σε λούπα… Κάτι μου λέει ότι θα είναι από τις επιτυχίες της σεζόν η σειρά και δεν οφείλεται μόνο στο εξαιρετικό καστ, αλλά και στο δυνατό σενάριο, που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή. Γενικά και ειδικά η χρονιά για τον Alpha φέτος διαγράφεται πολύ καλή. Υπάρχουν λόγοι. Και ένας εξ αυτών είναι το ότι υπάρχει φιλοσοφία προγράμματος. Κυρίως σε ό,τι αφορά το prime time. Γιατί στην διάρκεια της ημέρας η αισθητική δεν είναι κοινή…Μεγάλη η συζήτηση πάντως που άνοιξε ο Νίκος Μάνεσης και αφορά την μέτρηση της τηλεθέασης. Σίγουρα ο συνάδελφος έχει στοιχεία για να το επαναλαμβάνει. Από την άλλη ο Νίκος Μουτσινάς έκανε την πιο ρεαλιστική τοποθέτηση. Τα νούμερα είναι ο λόγος ύπαρξης των εκπομπών, καλώς ή κακώς. Από αυτά εξαρτώνται δουλειές και μισθοί. Η συνθήκη έχει αλλάξει. Δεν μπορείς να πορεύεσαι με εργαλεία προηγούμενων δεκαετιών, όταν η παρακολούθηση γίνεται με πολλαπλούς τρόπους. Και ίσως όλο αυτό που συμβαίνει βοηθήσει στο να ανοίξει μία εποικοδομητική συζήτηση, που δεν θα στοχοποιεί τους πρώτους και δεν θα παρηγορεί τους τελευταίους.Στην εκπομπή τηςαπό την άλλη δεν μιλάνε για νούμερα. Τα είπε και το ξεκαθάρισε η οικοδέσποινα και έστειλε κι εκείνη τα μηνύματά της.Οσο καλό κι αν είναι ένα σόου, δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Ούτε λόγος υπήρχε, ούτε προσθέτει κάτι η πεντάωρη εξάντληση. Το « Just the to of us » και τρίωρο να ήταν, καλά θα τα πήγαινε.Το τρολάρισμα τουστους τραγικούς που έγραψαν αηδίες ήταν απόλαυση.