Υπενθυμίζεται, ότι η 34χρονη βρισκόταν στη σκηνή την ώρα που δημιουργήθηκε η ένταση, προκειμένου να απονείμει το βραβείο στην Έλενα Παπαρίζου. Μάλιστα, ενώ έβλεπε τις σκηνές που εκτυλίσσονταν στις πρώτες σειρές του κοινού, η ίδια φώναζε από τη σκηνή: «Όχι βία, όχι βία, εδώ είναι γιορτή».

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η Ιωάννα Παλιοσπύρου περιέγραψε τις στιγμές εκείνες. Το απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

«Είμαι άτυχη μάλλον, δεν γνωρίζω τι γίνεται. Δυστυχώς, το είδα μπροστά στα μάτια μου. Είδακάποιον να επιτίθεται με γροθιά και προσπάθησα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πάγωσα λίγο, αλλά προσπάθησα να μείνω ψύχραιμη. Προσπάθησα να πω κάτι από το μικρόφωνο, είπα ότι δεν είμαστε υπέρ της βίας, ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, αλλά δυστυχώς, τα πράγματα ξέφυγαν. Στενοχωρήθηκα πολύ που δεν έδωσα το βραβείο στην Έλενα Παπαρίζου. Δεν αγχώθηκα, έτρεξα να της μιλήσω για να την ηρεμήσω, της έδωσα κι ένα φιλί. Ήταν πολύ τρομαγμένη».

συνέδεσαν τον τραυματισμό της με τον καβγά.



Η φωτογραφία με τη Ρούλα Κορομηλά να είναι καθισμένη στα σκαλιά και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες, κυκλοφόρησε από τον λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Soula Glamorous και οι περισσότεροι στα social media,













Καίτη Γαρμπή: «Οι τράπερ με τους μπράβους τους έπρεπε να φύγουν κι όχι κάποιος από εμάς»



Βουρλιώτης: Η οργή του τραγουδιστή



Σήμερα πήγα στα MAD VMA’s με σκοπό να παρουσιάσω το βραβείο για το καλύτερο hip hop clip. Με τίμησε ιδιαίτερα η πρόταση... Posted by Nikos Nivo Vourliotis on Wednesday, June 22, 2022



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μάρκος Σεφερλής (@markos_seferlis_real)









Το επεισόδιο καταδίκασε και η Panik Entertaiment Group επιμένοντας, μεταξύ άλλων, ότι είναι άδικο να ενοχοποιείται το είδος της τραπ μουσικής.









Δείτε την ανάρτησή της Panik Entertaiment Group











Ανακοίνωση για τα γεγονότα που σημάδεψαν την απονομή των βραβείων Mad εξέδωσε και το Mega που θα προβάλει την εκδήλωση την Παρασκευή 1η Ιουλίου, στις 21:00.















Το επεισόδιο που σημειώθηκε στατο βράδυ της Τετάρτης (22/6) στιγμάτισε τη λαμπερή βραδιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do με σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο να καταδικάζει τον άγριοτων δυοΗ Έλενα Παπαρίζου που έζησε από πολύ κοντά τον χαμό που προκλήθηκε μεταξύ μπράβων και τράπερς στον χώρο των VIP λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβειτο ένα από τα δυο βραβεία που κέρδισε, αναφέρθηκε στο συμβάν που την ανάγκασε να αποχωρήσει από την εκδήλωση με ανάρτησή της στο επίσημο προφίλ της στο Facebook.«Η μουσική υπάρχει στη ζωή μας για να μας ενώνει. Για να περνάμε καλά. Χθες ζήσαμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Λυπάμαι βαθύτατα που το 2022 υπάρχει πόλεμος, πεθαίνει κόσμος, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα μεγάλους και παιδιά με σοβαρά νοσήματα. Αυτά με θλίβουν. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Όχι αυτό που έγινε χθες, μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και κυρίως παιδιών. Το λιγότερο που οφείλαμε να κάνουμε ήταν να απομακρυνθούμε από το σημείο της έντασης για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Όχι στη βία. Όχι στο μίσος. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά η κοινωνία μας.Με αγάπη και εκτίμηση, Έλενα», έγραψε η τραγουδίστρια η οποία δεν παρέλαβε κανένα από τα δυο βραβεία που κέρδισε.Θέση για το επεισόδιο πήρε και η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία ήταν παρούσα στο συμβάν και μάλιστα δεν κατάφερε να παραδώσει και το βραβείο στην Έλενα Παπαρίζου.Στην ανάρτηση που έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε, μεταξύ άλλων, τον προβληματισμό της για την επιρροή που ασκεί η τραπ μουσική στα νέα παιδιά.«Δεν με νοιάζει ποιος και γιατί τσακώθηκε. Δεν έχει σημασία πώς ένιωσα και τι έκανα. Σημασία έχει πως δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε σε όσα συνέβησαν χθες το βράδυ. Σημασία έχει πως η παραγωγή δεν προστάτευσε τους καλεσμένους της, πως δεν αντέδρασε ως όφειλε. Δηλαδή να τους διώξει από την εκδήλωση και φυσικά να μην τους επιτρέψει να εμφανιστούν στη σκηνή. Με στενοχωρεί και με προβληματίζει που τα νέα παιδιά δεν μπορούν να φιλτράρουν σωστά όσα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους και δεν απομονώνουν τέτοια «πρότυπα». Αντιθέτως, λίγα λεπτά μετά χειροκροτούν ανθρώπους που υποκριτικά ζητούν συγγνώμη, ενώ μόλις έχουν ασκήσει βία, που μπερδεύουν την επίθεση με την άμυνα. Ας μιλήσουμε στους νέους», έγραψε χαρακτηριστικά.Για όσα συνέβησαν στα φετινά Mad Video Music Awards τοποθετήθηκε και η Τάμτα, η οποία επίσης «φυγαδεύτηκε» όταν ξέσπασε ο καβγάς. Η τραγουδίστρια ανέφερε μέσα από τα social media της.«Από το πρωί έχω λάβει εκατοντάδες μηνύματα για το αν είμαι καλά. Ξεκινάω λέγοντάς σας ότι είμαι καλά σωματικά και ταυτόχρονα ιδιαίτερα θορυβημένη, απογοητευμένη και στεναχωρημένη με τα χθεσινά γεγονότα που συνέβησαν στα MAD VMA. Σαν άνθρωπος έχω την αξία του σεβασμού και της ελευθερίας της έκφρασης πολύ ψηλά στο αξιακό μου σύστημα.Δύο χρόνια μετά την πανδημία είχα τεράστια λαχτάρα να βρεθώ σε έναν μουσικό θεσμό με τόσο κόσμο live. Είχαμε πολλή όρεξη μαζί με την ομάδα μου και μπήκαμε σε μια δημιουργική διαδικασία για πάνω από έναν μήνα ώστε να παρουσιάσουμε κάτι που εμείς θεωρούμε όμορφο και θα έκανε τον κόσμο να περάσει καλά. Εχθές το βράδυ, η λαχτάρα, η χαρά και η δημιουργικότητα επισκιάστηκαν αφού παραβιάστηκαν πολλά όρια που έχω σαν άνθρωπος και πολλές από τις αξίες μου. Η βία είναι κάτι που απεχθάνομαι και απορρίπτω. Δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι που δημιούργησαν όλη αυτή την ιστορία παρέμειναν στο χώρο μετά τα γεγονότα και δεν τους απομάκρυνε κανείς.Δυσκολεύομαι να καταλάβω επίσης γιατί μετά τα γεγονότα ανέβηκαν στο stage και τους δόθηκε ξανά βήμα. Δε βάζω όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη μουσική στο ίδιο τσουβάλι γιατί η γενίκευση είναι κάτι που επίσης απεχθάνομαι. Καταδικάζω με όλη μου την ψυχή τα χθεσινά γεγονότα και λυπάμαι πάρα πολύ για το πως ένας μουσικός θεσμός μπορεί να πάρει τέτοια τροπή. Ας αναλογιστούμε όλοι για τις ευθύνες που έχουμε. Τέλος, σε συνέχεια όλων των παραπάνω δεσμεύομαι πως στο μέλλον δε θα μοιραστώ ξανά το stage με ανθρώπους που επιδεικνύουν ή υποκινούν βίαιες συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ».Ένα από τα άτομα που αρχικά φάνηκε πως ενεπλάκη στο επεισόδιο ήταν και ο Trannos. Ο τράπερ της επιτυχίας «Μαντάμ» ξεκαθάρισε τη θέση του αφού κάποιοι τον ήθελαν να εμπλέκεται στο συμβάν, ενώ εξέφρασε και την απογοήτευσή του που δεν κατάφερε να παραλάβει το βραβείο του, λόγω του καβγά.Πιο συγκεκριμένα, ο Trannos είπε με χιουμοριστική διάθεση στις κάμερες: «Σήμερα βραβευόμουν, δεν πήρα βραβείο γιατί τσακώθηκαν δύο άλλοι και την πλήρωσα εγώ. Βάλτε τις κάμερες να δείτε. Καμία σχέση δεν έχω».Σε διάψευση προχώρησε και η Ρούλα Κορομηλά, για την οποία υπήρχε η πληροφορία ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε. Η παρουσιάστρια, έκανε τη δική της ανάρτηση μέσα από το προφίλ της στο Twitter και διέψευσε ότι έπεσε θύμα των επεισοδίων που σημειώθηκαν.Πιο συγκεκριμένα, η Ρούλα Κορομηλά έγραψε: «Το χθεσινό διάστρεμμα μου οφείλεται στην τρύπα ενός σπασμένου μαρμάρου του δρόμου κατά την έξοδο μου από τα βραβεία Mad . Διευκρινίζω πως δεν υπήρξα "θύμα των χθεσινών θλιβερών επεισοδίων"».Παρούσα στο συμβάν ήταν και η Καίτη Γαρμπή, η οποία με τη σειρά της εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για όσα έγιναν και αμαύρωσαν τη μουσική γιορτή.Με μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε: «Εγώ ήμουν εκεί για να πάρω ένα τιμητικό βραβείο από σας που μου το δώσατε για την καλλιτεχνική μου προσφορά 30+ χρόνων. Γι' αυτό έμεινα. Οι τράπερ με τους μπράβους τους έπρεπε να φύγουν κι όχι κάποιος από εμάς».Η Καίτη Γαρμπή νωρίτερα, είχε κάνει και μία ανάρτηση στο Instagram, τονίζοντας πως δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι που προωθούν τη βία, να γίνονται πρότυπα για τα νέα παιδιά.«Θρίλερ ζήσαμε χθες το βράδυ. Μα πώς είναι δυνατόν τα σημερινά παιδιά στην πλειοψηφία να έχουν αυτούς τους τύπους ως πρότυπα; Αυτούς τους τσαμπουκάδες που κυκλοφορούν με όπλα και μπράβους και οι στίχοι και τα βίντεο τους μιλάνε για βία, ναρκωτικά, πορνεία, σεξισμό, οπλοκατοχή. Γιατί βραβεύονται, γιατί καν καλούνται σε αυτή τη γιορτή της μουσικής; Πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας, να τους εξηγήσουμς στα παιδιά μας, να τους εξηγήσουμε τι πραγματικά λέει αυτό που ακούνε. Κι επειδή ουδέν κακόν αμιγές καλού, ας ελπίσουμε πως αυτό που έγινε θα τους απομυθοποιήσει στα μάτια των παιδιών που τους ακούνε φανατικά και είναι τα είδωλά τους», έγραψε στη δημοσίευσή της.Την οργή του για το επεισόδιο στα «Mad Awards» εξέφρασε και ο Νίκος Βουρλιώτης. Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για τους «καβγατζήδες».Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Νίκος Βουρλιώτης περιγράφει το πώς διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του.«Σήμερα πήγα στα MAD VMA’s με σκοπό να παρουσιάσω το βραβείο για το καλύτερο hip hop clip. Με τίμησε ιδιαίτερα η πρόταση του καναλιού, όχι μόνο γιατί ήμουν μέλος αυτής της τηλεοπτικής ομάδας από το ξεκίνημά του αλλά κι επειδή είχα τη χαρά να πάρω αυτό το βραβείο πολλές φορές στο παρελθόν στην πολύχρονη καριέρα μου.Ήθελα να δω φίλους, ήθελα να ζήσω τη μαγεία των βραβείων που τόσο έχει λήψει απ’ όλους μας…Είχα μάλιστα προετοιμαστεί καλά…Θα μιλούσα για τους FFC, για TXC, για Ημίζ, για Razastarr αποδίδοντας τα εύσημα στα ιστορικά hip hop ονόματα της χώρας και θα ένιωθα χαρά και υπερηφάνεια λέγοντας ότι "σήμερα το hip hop είναι η πιο δημοφιλής μουσική στην Ελλάδα" δίνοντας τη σκυτάλη σε όλα αυτά τα νέα παιδιά με τα εκατομμύρια streams και views.Και λίγο πριν ανέβω στη σκηνή, βλέπω να πέφτει ξύλο, πολύ ξύλο, υποκινούμενο μάλιστα από μερικά από αυτά τα παιδιά, που συνοδεύονται από ανθρώπους που παραπέμπουν σε άλλα ήθη και σκηνικά. Δυστυχώς η «μπάλα» πήρε και τους παραδίπλα παριστάμενους, είτε ήταν η Έλενα Παπαρίζου είτε κάποια παιδιά που εργάζονται σε δισκογραφικές εταιρείες. Και οι κάμερες γράφουν. Και το ίντερνετ ξεσπά, κυρίως κατά της μουσικής ΜΟΥ, και της κουλτούρας ΜΟΥ. Και ΔΥΣΤΥΧΩΣ έχουνε «πάτημα»!!!Και η χαρά μου μετατράπηκε σε ντροπή. Σηκώθηκα και έφυγα αηδιασμένος. Δεν παρουσίασα καμιά απονομή, δεν ανέβηκα καν στη σκηνή.Όχι, δεν απολογούμαι. Μόνο υπόσχομαι με τη μουσική μου και τη στάση μου να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος. Ότι η rap δεν είναι μόνο ποζεριλίκια, βία και μπράβοι. Πως και περιεχόμενο έχει και συναισθήματα κουβαλά.Όσο για τους άλλους, μια φιλική συμβουλή:Καθαρίστε τη συμπεριφορά σας, τη «φάση» σας!!!Δείτε λίγο ψύχραιμα τι γίνεται. Γιατί όπως λένε και στη γενέτειρα του είδους, «What goes up, must come down”», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Βουρλιώτης.Αντίθετα με τον Βουρλιτώτη με χιούμορ προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο Μάρκος Σεφερλής την άβολη στιγμή των Mad Video Music Awards 2022, όταν δύο τράπερς πιάστηκαν στα χέρια. Ο κωμικός ηθοποιός πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε στη σκηνή των Mad για να απονείμει ένα βραβείο και πήρε θέση για το σκηνικό που προηγήθηκε ανάμεσα στους τράπερς, θέλοντας να «σπάσει τον πάγο».«Τα παιδιά μπερδεύτηκαν τους λένε θα πάμε γήπεδο Tae Kwo Do, άρα για ξύλο μας θέλουν, δεν ήξεραν ότι είναι βραδιά μουσικών βραβείων», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων, ο κωμικός ηθοποιός Μάρκος Σεφερλής από τη σκηνή των Mad awards.Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση γράφει:«H Panik Entertaiment Group καταδικάζει απερίγραπτα και κατηγορηματικά τα θλιβερά επεισόδια στα Mad Video Music Awards χθες. Θεωρεί άδικο, με αφορμή αυτά τα επεισόδια, να επιχειρείται η ενοχοποίηση ενός συγκεκριμένου είδους μουσικής και το σύνολο των καλλιτεχνών που το υπηρετούν. Η Panik Entertaiment Group τιμά την ελληνική μουσική και προωθεί τους Έλληνες καλλιτέχνες ανεξάρτητα από είδος μουσικής που ο καθένας τους υπηρετεί. Αυτό θα συνεχίσει να πράττει».Στην ανακοίνωση του το κανάλι αναφέρει ότι η προβολή των βραβείων από το Mega δεν θα περιλαμβάνει τραγούδια και βραβεύσεις των προσώπων που ενεπλάκησαν σε πράξεις βίας.«Το Mega έχει αποδείξει πως στηρίζει έμπρακτα τη μουσική και τους καλλιτέχνες και πως καταδικάζει αυστηρά κάθε μορφής βία. Η προβολή των MAD Video Music Awards από το Mega δεν θα περιλαμβάνει τραγούδια και βραβεύσεις προσώπων που ενεπλάκησαν σε πράξεις βίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η μουσική μας ενώνει. Mega», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κανάλι.