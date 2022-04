Σαμ Ασγκάρι: Ποιος είναι ο πατέρας του τρίτου παιδιού της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Κλείσιμο





και ο σύντροφος τηςπεριμένουν παιδί. Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα στα social media. Ποιος είναι όμως ο Sam Asghari που έχει κλέψει τη καρδιά της διάσημης pop star;Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο Σαμ Ασγκάρι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1994 στην Τεχεράνη του Ιράν, αλλά μετανάστευσε στις ΗΠΑ όταν ήταν 12 ετών και παρακολούθησε το γυμνάσιο στο Λος Άντζελες ενώ οι αδερφές του, η Maddy, η Ellie, η Faye, και η μητέρα του, Fatima, έμειναν πίσω.Σε μια συνέντευξη στο Men’s Health to 2018, ο Asghari είπε σχετικά με την αναχώρηση από το Ιράν: «Έπρεπε να αφήσω τους φίλους και την οικογένειά μου με τους οποίους ήμουν πολύ δεμένος και ήξερα ότι απομακρυνόμουν και δεν θα επέστρεφα ποτέ». Ο ίδιος έχει ασχοληθεί με την υποκριτική και ειναι επαγγελματίας ηθοποιός και μοντέλο.Η επιτυχία του στην υποκριτική ήρθε το 2019 όταν εμφανίστηκε στη σειρά «The Doctors» και στην ταινία «Can You Keep a Secret;».Διαβάστε περισσότερα στο