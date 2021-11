Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο θρυλικός θεατρικός συνθέτης Στίβεν Σόντχαϊμ

We are saddened to learn about the passing of Stephen Sondheim. Today we mourn this incredible loss for our industry, but remain inspired by his life, his storytelling and his invaluable contributions to the art of theater.



📷: New York Times pic.twitter.com/mWaID9HNk6 — The Phantom Of The Opera (@PhantomOpera) November 26, 2021

Broadway musical legend Stephen Sondheim has died. He was 91.



In 2017 @MoRocca spoke to the American musical titan about the role that teachers have played in his life - including Oscar Hammerstein pic.twitter.com/6w7sLPWbnD — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) November 26, 2021

“Stephen:

The cast of @CompanyBway

Dedicates this performance

To YOU.”

— @PattiLuPone

November 15, 2021



He knew, he saw, he heard how loved he was.



There are no words for the superhuman gifts he gave to all of us, which we will carry forever.



RIP, Stephen Sondheim. 💔😭 pic.twitter.com/w38WOV0Qey — Laura Heywood BroadwayGirlNYC (@BroadwayGirlNYC) November 26, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

σε ηλικία 91 ετών ο, θρυλικός θεατρικός τραγουδοποιός, στιχουργός και συνθέτης Η είδηση του θανάτου του Σόντχαϊμ ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον δικηγόρο και φίλο του Ρίτσαρντ Πάππας. Ο «πατέρας» των μεγάλων θεαμάτων του 20ού αιώνα του, πέθανε στο σπίτι του στο Ροξμπέρι του Κονέκτικατ, μια ημέρα μετά από ένα όμορφο δείπνο με φίλους για την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπως είπε ο δικηγόρος του.Ο Στίβεν Σόντχαϊμ έγραψε τους στίχους για τα κλασικά μιούζικαλ, που έκανε πρεμιέρα το 1957, και το Gypsy δύο χρόνια αργότερα. Έχει συνθέσει τη μουσική και τους στίχους σε έργα όπως τα Into the Woods, Sweeney Todd και A Little Night Music.Είναι κάτοχος οκτώ βραβείων Τόνι για τα επιτεύγματα του στο χώρο του θεάτρου του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού βραβείου Τόνι για τη ζωή του. Το 2010 το Θέατρο του «Χένρι Μίλερ» μετονομάστηκε σε προς τιμήν του σε Θέατρο Στίβεν Σόντχαϊμ.