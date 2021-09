J2US: Η έναρξη, τα ζευγάρια και το σχόλιο του Κοκλώνη στη Βανδή για τον χωρισμό της - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej52yg0kemx-se)

Στη συνέχεια ο Νίκος Κοκλώνης τραγούδησε πρώτη φορά όπερα, ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε η κριτική επιτροπή του σόου.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej50zfxqp9d-sf)

Την ώρα, μάλιστα, που ο Νίκος Κοκλώνης παρουσίαζε την κριτική επιτροπή αναφέρθηκε στο χωρισμό της

με τον Ντέμη Νικολαΐδη, αφού της είπε:

με την τραγουδίστρια να του απαντά:

, συμπλήρωσε ο Νίκος Κοκλώνης με τη Δέσποινα Βανδή να λέει:

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej56fkm6n2h-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej57eyehxh5-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej6xc9e27zd-sf)

Ο

, ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, εμφανίστηκε ζωντανά στην πρεμιέρα του «

».

Ο μεγάλος καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή και οι κριτές αλλά και ο Νίκος Κοκλώνης τον υποδέχτηκαν με χαρά, με τον παρουσιαστή να του τονίζει ότι τον θεωρεί το μεγαλύτερο γούρι του.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej7bthe4gn5-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej7wbvgeddt-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej5i42fh0jl-sf)

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου ο τρίτος κύκλος του μουσικού σόου «».Το λαμπερό σόου τραγουδιών επέστρεψε με παρουσιαστή τονκαι κριτές τον, τη, τηκαι τηΣτην έναρξη του «» είδαμε τα 14 ζευγάρια που θα πάρουν μέρος στο σόου, αλλά και ένα εντυπωσιακό μπαλέτο από χορευτές.: Χάρης Βαρθακούρης - Άννα Μαρία Ψυχαράκη, Μάρα Μεϊμαρίδη - Stan, Ιωάννα Τούνη - Νικηφόρος, Σάσα Σταμάτη - Θέμης Αδαμαντίδης, Ελένη Δήμου - Μαρίνος Κόνσολος, Μαντώ - Κώστας Φραγκολιάς, Νίκος Μπάρκουλης - Εβελίνα Νικόλιζα, Super Κική - Γιώργος Βελισσάρης, Δημοσθένης Τζουμάνης - Γιώτα Γρίβα, Δημήτρης Αλεξάνδρου - Κέλλυ Κελεκίδου.«Δέσποινα Βανδή κυρίες και κύριοι, που το καλοκαίρι περάσαμε τα ίδια»«Τραγουδούσες στην Κύπρο;».«Αισθηματικά, Δέσποινά μου. Χωρίσαμε, αλλά είμαστε μια χαρά. Είσαι καλά;»«Έγινε. Είμαι απολύτως καλά».Στα backstage φέτος βρίσκεται η, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.Oταν η Κατερίνα Στικούδη υποδέχθηκε στα παρασκήνια τον Θέμη Αδαμαντίδη και τη Σάσα Σταμάτη, η δημοσιογράφος την ρώτησε για το φύλο του μωρού της.Η ίδια τότε αποκάλυψε χαμογελώντας ότι περιμένει αγόρι.Just the 2 of Us



Νίκος Μπάρκουλης – Εβελίνα Νικόλιζα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej5nsz34ck1-sf)



Δημήτρης Αλεξάνδρου – Κέλλυ Κελεκίδου

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej6b3k3jfk9-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej6utvx4jbd-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej6y2tdk0ox-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cej6yxzga7tl-sf)