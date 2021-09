Κρίστοφερ Ριβ: Google Doodle για τον αξέχαστο αμερικανό ηθοποιό που έπαιξε τον «Σούπερμαν»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το σημερινό Google Doodle είναι αφιερωμένο στον Αμερικανό ηθοποιό Κρίστοφερ Ριβ, με αφορμή τη συμπλήρωση 69 χρόνων από τη γέννησή του.Ο Κρίστοφερ Ριβ γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1952, στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από τη Σχολή Juilliard και έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, το 1976, στην κωμωδία «A Matter of Gravity».Έπειτα από δύο χρόνια ενασχόλησης με σαπουνόπερες και θεατρικά έργα έκανε οντισιόν για να υποδυθεί τον «Σούπερμαν» και απέσπασε τον ρόλο ανάμεσα σε 200 άλλους επίδοξους ηθοποιούς. Για την ερμηνεία του αυτή, στην ομώνυμη ταινία του 1978, κέρδισε βραβείο BAFTA του πιο υποσχόμενου νέου ηθοποιού σε Α’ ανδρικό ρόλο.Ήταν παντρεμένος με την Ντάνα Μοροσίνι, από το 1992 μέχρι και το θάνατό του το 2004.Στις 27 Μαΐου 1995,κατά τη διάρκεια ιππασίας στην Βιρτζίνια και έμεινε τετραπληγικός.και αφιέρωσε τη ζωή του σε θετικές αλλαγές.Ο Κρίστοφερ Ριβ υποστήριξε την κρατική χρηματοδότηση υπεύθυνων ερευνών βλαστικών κυττάρων για την περαιτέρω γνώση και θεραπεία πολλών καταστάσεων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού.Άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 Οκτωβρίου του 2004.Ο Κρίστοφερ Ριβ, όπως ονομαζόταν ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον σούπερ ήρωα, ήταν αλλεργικός στα άλογα και δεν τα πλησίαζε ποτέ έως το 1985, όταν αναγκάστηκε να μάθει ιππασία για μια ταινία.Πριν από κάθε μάθημα έπρεπε να κάνει αντισταμινικές ενέσεις για να αντέξει. Σύντομα όμως, το άθλημα τον γοήτευσε και ο ηθοποιός πρόσθεσε την ιππασία στις καθημερινές του ασχολίες.αλλά ο ίδιος το αποκαλούσε χαϊδευτικά, Μπακ. Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 1995, ο Ριβ δήλωσε συμμετοχή σε αγώνα ιππασίας στη Βιρτζίνια. Η διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει στον αγώνα ήταν σχετικά εύκολη, πέρα από τα εμπόδια 16 και 17 που παρουσίαζαν μεγαλύτερη πρόκληση. Δεν έδωσε καν σημασία στο τρίτο εμπόδιο, που ήταν ένας χαμηλός φράκτης σε σχημα W, που χρησιμοποιούνταν από πιο αρχάριους αθλητές.Ήταν όμως το εμπόδιο που του άλλαξε τη ζωή. Στις 27 Μαΐου του 1995, ο Κρίστοφερ Ριβ οδήγησε το άλογο του μπροστά από το εμπόδιο και ετοιμάστηκε να πηδήξει. Όμως για έναν ανεξήγητο λόγο, ο Μπακ αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες του. Έμπηξε τα πόδια του στο έδαφος και ο Ριβ εκτινάχτηκε μπροστά. Τα χέρια του είχαν μπλεχτεί στα γκέμια του αλόγου και δεν μπόρεσε να προστατευτεί, τοποθετώντας τα μπροστά από το πρόσωπο του.Προσγειώθηκε με το κεφάλι, το οποίο ευτυχώς καλυπτόταν από κράνος και δεν τραυματίστηκε. Ο σβέρκος του δέχτηκε όλη την πίεση της πτώσης και έσπασε. Ο εγκέφαλος του Ριβ είχε αποκοπεί τελείως από τη σπονδυλική του στήλη, αφήνοντάς τον παράλυτο από τους ώμους και κάτω.Είχε παίξει επίσης στις ταινίες «Ο Ταξιδιώτης που Γύρισε από το Αύριο» («Somewhere in Time», 1980), «Οι Βοστωνέζοι» («The Bostonians», 1984) του Τζέιμς Άιβορι, «Θανάσιμη Παγίδα» («Deathtrap», 1982) του Σίντνεϊ Λούμετ, «Το Δόκανο» («Street Smart», 1987) του Τζέρι Σάτζμπεργκ, «Ερωτικά Κυκλώματα» («Switching Channels», 1988) του Τεντ Κότσεφ, «Πίσω από τα Παρασκήνια» («Noises Off», 1992) του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, «Η Πόλη των Καταραμένων» («Village of the Damned») του Τζον Κάρπεντερ κ.ά.