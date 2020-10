Δημήτρης Αλεξάνδρου: Με την Μαρία Καλάβρια δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε οο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο «Style Me Up», τη νέα καθημερινή εκπομπή του OPEN αλλά και στην πρώην σύντροφο του,«Χαίρομαι πολύ πραγματικά για αυτό το upgrade, από πάνελ σε κριτή, που έγινε με το Style Me Up. Είναι πολύ ωραίο, κάτι κοντά σε μένα και μου αρέσει πολύ. Γνωρίζω την Υβόννη από τα 16 της, έχω δουλέψει πολύ μαζί της. Ο Αντώνης Ρέμος δεν έρχεται στα γυρίσματα της εκπομπής για την Υβόννη. Είναι στο σπίτι και είναι πολύ σημαντικό να προσέχει το παιδί», είπε για τη νέα του δουλειά.Όσον αφορά την Μαρία Καλάβρια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε: «Γιατί να μην έχουμε καλές σχέσεις; Είναι φυσιολογικό και επόμενο… Είμαστε συνεργάτες. Δεν θα σου πω ότι είμαστε φίλοι ή θα γίνουμε φίλοι ή θα γίνουμε κολλητοί, απλά είναι αμοιβαία τα συναισθήματα της αγάπης. Δεν παύουν από τη μια στιγμή στην άλλη».