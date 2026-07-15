Ουρολοιμώξεις το καλοκαίρι: Πρόληψη και θεραπεία

Η σωστή ενημέρωση και η υιοθέτηση απλών μέτρων πρόληψης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου, ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να κυλήσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως μας εξηγεί ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ουρολόγος Metropolitan Hospital