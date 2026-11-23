Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Αλλάζει η Αττική Οδός - Στο επίκεντρο ο κόμβος Μεταμόρφωσης
Αλλάζει η Αττική Οδός - Στο επίκεντρο ο κόμβος Μεταμόρφωσης
Η Αττική Οδός συμβάλλει σημαντικά στις καθημερινές μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο του νομού, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε αυτή.
Η Αττική Οδός συμβάλλει σημαντικά στις καθημερινές μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο του νομού, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε αυτή.
UPD:
Πριν από 25 χρόνια, τον Μάρτιο του 2001, δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της «Αττικής Οδού» και ξεκίνησε μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις των οδηγών εντός του νομού Αττικής.
Στα 70 χιλιόμετρά της, συνολικά, κυκλοφορούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα. Είναι ένας αστικού τύπου αυτοκινητόδρομος ο οποίος, επιπλέον, συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.
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UPD:
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