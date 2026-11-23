Πριν από 25 χρόνια, τον Μάρτιο του 2001, δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της «Αττικής Οδού» και ξεκίνησε μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις των οδηγών εντός του νομού Αττικής.

Στα 70 χιλιόμετρά της, συνολικά, κυκλοφορούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα. Είναι ένας αστικού τύπου αυτοκινητόδρομος ο οποίος, επιπλέον, συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.