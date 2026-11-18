Πάνω από 1.000 πανεπιστήμια από 102 χώρες αξιολογούνται στη νέα κατάταξη των Times Higher Education - Η Ασία ενισχύει εντυπωσιακά την παρουσία της





Σε αντίθεση με τις γενικές παγκόσμιες κατατάξεις των







Η διεύρυνση αυτή αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ένα ερευνητικό μοντέλο, που θεωρείται καθοριστικό για την αντιμετώπιση σύνθετων σύγχρονων προβλημάτων, από την κλιματική κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη δημόσια υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες.



Η εικόνα του ΕΚΠΑ Για το







Χρειάζεται, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η απουσία ενός πανεπιστημίου από τη δημοσιευμένη κατάταξη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην απουσία αξιόλογης διεπιστημονικής έρευνας. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη αξιολόγηση προϋποθέτει την υποβολή στοιχείων από τα ίδια τα ιδρύματα και δεν είναι αυτόματη.

Κλείσιμο Το ΜΙΤ στην κορυφή, η Ασία ανεβαίνει Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Massachusetts Institute of Technology (MIT), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το National University of Singapore, το οποίο πραγματοποιεί εντυπωσιακή άνοδο από την όγδοη θέση της προηγούμενης χρονιάς. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Stanford University, ενώ ακολουθούν το California Institute of Technology και το Carnegie Mellon University.



Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση των ασιατικών πανεπιστημίων. Για πρώτη φορά τρία ιδρύματα της Ασίας βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα: το National University of Singapore στη δεύτερη θέση, καθώς και το University of Hong Kong και το Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης, τα οποία ισοβαθμούν στην έβδομη θέση.



Μια διαφορετική διάσταση της διεθνούς πανεπιστημιακής αριστείας επιχειρεί να αποτυπώσει η νέα κατάταξη Interdisciplinary Science Rankings 2027 του οργανισμού Times Higher Education (THE), η οποία δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου.Σε αντίθεση με τις γενικές παγκόσμιες κατατάξεις των πανεπιστημίων , η συγκεκριμένη αξιολόγηση εστιάζει στην ικανότητα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια των επιστημονικών πεδίων, αναπτύσσοντας ερευνητικές συνεργασίες, που συνδυάζουν διαφορετικές επιστήμες και γνωστικά αντικείμενα.Στη φετινή έκδοση περιλαμβάνονται 1.058 πανεπιστήμια από 102 χώρες και περιοχές, έναντι 911 ιδρυμάτων από 94 χώρες στην προηγούμενη αξιολόγηση.Η διεύρυνση αυτή αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ένα ερευνητικό μοντέλο, που θεωρείται καθοριστικό για την αντιμετώπιση σύνθετων σύγχρονων προβλημάτων, από την κλιματική κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη δημόσια υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες.Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , η συγκεκριμένη κατάταξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η διεπιστημονική έρευνα αποτελεί ένα πεδίο, στο οποίο μπορούν να συναντηθούν οι ισχυρές επιστημονικές παραδόσεις του ιδρύματος σε τομείς όπως η Ιατρική, οι φυσικές επιστήμες, η βιολογία, η πληροφορική, οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές σπουδές.Σύμφωνα με τη λίστα της διεθνούς κατάταξης που ανακοινώθηκε σήμερα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει την 172η θέση. Υπενθυμίζεται, ότι στην έκδοση του 2026 το ΕΚΠΑ είχε καταταχθεί στην ευρύτερη βαθμολογική ζώνη 251-300.Χρειάζεται, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η απουσία ενός πανεπιστημίου από τη δημοσιευμένη κατάταξη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην απουσία αξιόλογης διεπιστημονικής έρευνας. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη αξιολόγηση προϋποθέτει την υποβολή στοιχείων από τα ίδια τα ιδρύματα και δεν είναι αυτόματη.Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Massachusetts Institute of Technology (MIT), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το National University of Singapore, το οποίο πραγματοποιεί εντυπωσιακή άνοδο από την όγδοη θέση της προηγούμενης χρονιάς. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Stanford University, ενώ ακολουθούν το California Institute of Technology και το Carnegie Mellon University.Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση των ασιατικών πανεπιστημίων. Για πρώτη φορά τρία ιδρύματα της Ασίας βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα: το National University of Singapore στη δεύτερη θέση, καθώς και το University of Hong Kong και το Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης, τα οποία ισοβαθμούν στην έβδομη θέση.

Η Ευρώπη εκπροσωπείται στην πρώτη δεκάδα από ένα μόνο πανεπιστήμιο, το Wageningen University & Research της Ολλανδίας, στην ένατη θέση.



Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική της μετατόπισης του διεθνούς ερευνητικού κέντρου βάρους. Η συστηματική χρηματοδότηση, οι οργανωμένες ερευνητικές υποδομές και η στενή σύνδεση πανεπιστημίων και βιομηχανίας φαίνεται να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην Ασία.



Πώς αξιολογούνται τα πανεπιστήμια Η κατάταξη δεν μετρά απλώς τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων ή τις αναφορές που συγκεντρώνουν οι ερευνητές αλλά συνολικά κατά πόσο ένα πανεπιστήμιο διαθέτει τις προϋποθέσεις, τους μηχανισμούς και τα αποτελέσματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας.



Η μεθοδολογία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:



Επενδύσεις (Inputs): Αξιολογείται η χρηματοδότηση, που κατευθύνεται στη διεπιστημονική έρευνα, καθώς και η συμμετοχή της βιομηχανίας στη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.



Ερευνητικές διαδικασίες (Process): Εξετάζονται οι υποδομές, η διοικητική υποστήριξη, οι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και η αναγνώριση της διεπιστημονικής έρευνας από τα ίδια τα ιδρύματα.



Ερευνητικά αποτελέσματα (Outputs): Αξιολογούνται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η απήχησή τους, οι αναφορές και η διεθνής φήμη των πανεπιστημίων στον συγκεκριμένο τομέα.



Οι τρεις πυλώνες αναλύονται περαιτέρω σε 11 επιμέρους δείκτες.



Μια σημαντική αλλαγή στη μεθοδολογία της προηγούμενης έκδοσης, ήταν η διεύρυνση του ορισμού της διεπιστημονικής έρευνας. Πλέον, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων (STEM), αλλά περιλαμβάνει και τη σύνδεσή τους με τις κοινωνικές επιστήμες, την εκπαίδευση, την ψυχολογία, τη νομική, την οικονομία και τις επιστήμες υγείας. Η διεύρυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για πανεπιστήμια με ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, καθώς αναδεικνύει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ακαδημαϊκών κοινοτήτων.



Η νέα διεθνής πραγματικότητα Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει επίσης την Ινδία ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, καθώς διαθέτει 102 πανεπιστήμια στη λίστα. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παρουσίας των ασιατικών ιδρυμάτων στις υψηλότερες θέσεις, καταδεικνύει ότι η παγκόσμια πανεπιστημιακή ανταγωνιστικότητα δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από την ιστορική φήμη ή την ακαδημαϊκή παράδοση.



Η επένδυση σε ερευνητικές υποδομές, η σταθερή χρηματοδότηση και η δημιουργία θεσμικών μηχανισμών συνεργασίας αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.



Το ΕΚΠΑ, ως ένα από τα μεγαλύτερα και ευρύτερα επιστημονικά πανεπιστήμια της χώρας, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της δυνατότητας μετατροπής της επιστημονικής παραγωγής και του ανθρώπινου δυναμικού του σε οργανωμένες, χρηματοδοτούμενες και διεθνώς αναγνωρίσιμες διεπιστημονικές ερευνητικές συνεργασίες.