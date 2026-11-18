Η κοινωνική δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας «Προσέχω την καρδιά μου – Δωρεάν πλήρης καρδιολογικός έλεγχος», συνεχίζεται με στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, για τους συνανθρώπους μας που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Ο 10ος σταθμός του προγράμματος ήταν τα περιφερειακά ιατρεία των Στροπώνων, Αγίας Σοφίας και Γλυφάδας, στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Στην αποστολή συμμετείχαν καρδιολόγοι, υπό την αιγίδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και του Ιατρικού Συλλόγου Εύβοιας. Η ανταπόκριση των κατοίκων ήταν μεγάλη, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν την πρακτική δυνατότητα πρόσβασης σε τακτικό ιατρικό - προληπτικό έλεγχο στις περιοχές που ζουν.Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έγινε λήψη ιατρικού ιστορικού, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, καθώς και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα για την πληρέστερη εκτίμηση της καρδιαγγειακής υγείας του πληθυσμού. Επιπλέον, δόθηκαν και συμβουλευτικές ιατρικές οδηγίες, που αφορούν τους κυριότερους παράγοντες ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσημάτων (χοληστερίνη, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, κληρονομικό ιστορικό, κάπνισμα). Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αξιόπιστα και για τα σημαντικά οφέλη της υγιεινής διατροφής και συστηματικής φυσικής δραστηριότητας, στη διατήρηση της καλής λειτουργίας της καρδιάς και των αγγείων. Η μέση ηλικία των εξεταζόμενων ήταν 69,6 ετών (εύρος 44-91 ετών), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άνδρες. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από όλα ήταν η διαπίστωση 15 νέων διαγνώσεων, σε εξεταζόμενους οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αντιμετώπισης, ενώ συνολικά δόθηκαν οδηγίες σε 26 εξεταζόμενους (39,4%). Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σπουδαία σημασία της πρόληψης, που προάγει και υπηρετεί το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας.Το πρόγραμμα στηρίζουν ο ΔΕΔΔΗΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος και της ALTAGRAFICO.