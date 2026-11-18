Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Συνελήφθη 57χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν κάνναβη και 690 ευρώ
Συνελήφθη 57χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο, κατασχέθηκαν κάνναβη και 690 ευρώ
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν χθες στο Ηράκλειο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, νάιλον σακούλα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους 125,6 γραμμαρίων, πλαστικό κουτί με ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 5,3 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και χρηματικό ποσό 690 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, νάιλον σακούλα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους 125,6 γραμμαρίων, πλαστικό κουτί με ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 5,3 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και χρηματικό ποσό 690 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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