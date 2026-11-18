Ποιος ή ποιοι ήταν είναι οι δράστες και ποια τα κίνητρά τους; Ο πύργος έχει πολλά δωμάτια -κι ακόμη περισσότερες παγίδες.Το παρωνύμιο «Η Βασίλισσα της αστυνομικής λογοτεχνίας» δεν αποδόθηκε στη σπουδαία Βρετανίδα Π. Ντ. Τζέιμς (1920-2014). Καθένα από τα 14 μεγάλα μυθιστορήματά της, όπως και κάθε βιβλίο που υπέγραφε, αποτελούσε από μόνο του ένα μείζον εκδοτικό γεγονός. Η Φίλις Ντόροθι Τζέιμς Γουάιτ, Βαρώνη του Χόλαντ Παρκ, όπως ήταν το πλήρες ονοματεπώνυμο και ο τίτλος ευγενείας της, αποτέλεσε μία από τις πιο χαρισματικές διαδόχους της θρυλικής Άγκαθα Κρίστι.Το «Θάνατος σε ιδιωτική κλινική» θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά, τα πιο εμπορικά και, εν τέλει, ένα από τα καλύτερα βιβλία που έγραψε ποτέ η Π. Ντ. Τζέιμς στην πολυετή καριέρα της. Όπως και στα περισσότερα μυθιστορήματά της, η πλοκή τοποθετείται στη βρετανική επαρχία. Εν προκειμένω, στο Ντόρσετ, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας και μέσα σε έναν ιστορικό πύργο. Σε αυτό το μυστηριώδες και επιβλητικό οίκημα, οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δημιουργήσει μια πτέρυγα η οποία λειτουργεί ως κλινική για αισθητικές επεμβάσεις. Και αυτό είναι το σκηνικό ενός εγκλήματος, ανεξήγητου και αποτρόπαιου, καθώς βρίσκεται νεκρή μία δημοσιογράφος, ειδικευμένη στα σκανδαλοθηρικά ρεπορτάζ. Ο αγαπημένος ντετέκτιβ της Π. Ντ. Τζέιμς, ο φλεγματικός και ιδιοφυής ταξίαρχος Άνταμ Νταλγκλίς καλείται για άλλη μία φορά να εξιχνιάσει ένα έγκλημα με απρόβλεπτες συνέπειες και προεκτάσεις. Ξεκινώντας την έρευνά του, ο Νταλγκλίς διαπιστώνει ότι όλοι οι, εξ ορισμού ύποπτοι, έχουν άλλοθι που φαίνεται ακλόνητο. Και, αίφνης, ένας δεύτερος θάνατος, έρχεται για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ως τη στιγμή της αποκάλυψης, ο αναγνώστης θα έχει υποπτευθεί και απαλλάξει όλους τους εν δυνάμει δολοφόνους -και, σίγουρα, παραπάνω από μία φορά.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Θάνατος σε ιδιωτική κλινική» της Π. Ντ. Τζέιμς είναι στο ΘΕΜΑ.