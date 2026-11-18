Οι Σύλλογοι Γονέων ζητούν την άμεση παρέμβαση του δήμου Αθηναίων για τα προβλήματα στις σχολικές αίθουσες





Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το πρόβλημα της υγρασίας στο σχολικό συγκρότημα παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στους σοβάδες τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι, παρά την έναρξη εργασιών αποκατάστασης έπειτα από επανειλημμένες πιέσεις τους και παρεμβάσεις των διευθύνσεων των δύο σχολείων, η πρόοδος των εργασιών είναι εξαιρετικά αργή.



Εκτεθειμένα καλώδια και φθορές στις αίθουσες Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τους Συλλόγους Γονέων, τα ευρήματα από πρόσφατη αυτοψία στους σχολικούς χώρους. Όπως καταγγέλλουν, σε αίθουσες εξακολουθούν να υπάρχουν σκουριασμένα σίδερα και γυμνά ηλεκτρικά καλώδια, ενώ σκόνη, χαλίκια και κομμάτια σοβά πέφτουν πάνω στα θρανία.



Οι γονείς επισημαίνουν ότι, μετά τον πρώτο κύκλο εργασιών, οι διευθύνσεις των σχολείων ενημερώθηκαν πως είχαν αφαιρεθεί οι σοβάδες και ότι οι μαθητές μπορούσαν να επιστρέψουν στις αίθουσες. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, η εικόνα που αντίκρισαν κατά την αυτοψία τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα παραμένουν και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.





Η αυτοψία και η διαφωνία με τις τεχνικές υπηρεσίες Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 17 Νοεμβρίου 2026 τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων επισκέφθηκε το σχολικό συγκρότημα, παρουσία γονέων και των διευθύνσεων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και του 20ού Νηπιαγωγείου, και εξέτασε τις αίθουσες και τους χώρους των προαυλίων.



Οι Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι κατά την αυτοψία επισημάνθηκε η σοβαρότητα των προβλημάτων και εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους ίδιους, είχε επίσης δεσμευθεί η κατάθεση τεχνικής έκθεσης και η ενημέρωσή τους για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.



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Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των γονέων, οι οποίοι ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα επίσημα πορίσματα της αυτοψίας και να αποσαφηνιστεί εγγράφως η κατάσταση των εγκαταστάσεων.





Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων του 107ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του συστεγαζόμενου 20ού Νηπιαγωγείου διατυπώνουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στους χώρους όπου βρίσκονται καθημερινά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων.Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το πρόβλημα της υγρασίας στο σχολικό συγκρότημα παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στους σοβάδες τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι, παρά την έναρξη εργασιών αποκατάστασης έπειτα από επανειλημμένες πιέσεις τους και παρεμβάσεις των διευθύνσεων των δύο σχολείων, η πρόοδος των εργασιών είναι εξαιρετικά αργή.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τους Συλλόγους Γονέων, τα ευρήματα από πρόσφατη αυτοψία στους σχολικούς χώρους. Όπως καταγγέλλουν, σε αίθουσες εξακολουθούν να υπάρχουν σκουριασμένα σίδερα και γυμνά ηλεκτρικά καλώδια, ενώ σκόνη, χαλίκια και κομμάτια σοβά πέφτουν πάνω στα θρανία.Οι γονείς επισημαίνουν ότι, μετά τον πρώτο κύκλο εργασιών, οι διευθύνσεις των σχολείων ενημερώθηκαν πως είχαν αφαιρεθεί οι σοβάδες και ότι οι μαθητές μπορούσαν να επιστρέψουν στις αίθουσες. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, η εικόνα που αντίκρισαν κατά την αυτοψία τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα παραμένουν και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 17 Νοεμβρίου 2026 τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων επισκέφθηκε το σχολικό συγκρότημα, παρουσία γονέων και των διευθύνσεων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και του 20ού Νηπιαγωγείου, και εξέτασε τις αίθουσες και τους χώρους των προαυλίων.Οι Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι κατά την αυτοψία επισημάνθηκε η σοβαρότητα των προβλημάτων και εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους ίδιους, είχε επίσης δεσμευθεί η κατάθεση τεχνικής έκθεσης και η ενημέρωσή τους για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, στις 18 Νοεμβρίου ενημερώθηκαν από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών ότι η υπηρεσία δεν διαπιστώνει επικινδυνότητα και ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, με τις εργασίες να προγραμματίζονται για τα Σάββατα.Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των γονέων, οι οποίοι ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα επίσημα πορίσματα της αυτοψίας και να αποσαφηνιστεί εγγράφως η κατάσταση των εγκαταστάσεων.

«Δεν επιστρέφουμε σε αυτές τις αίθουσες» «Δεν επιστρέφουμε σε αυτές τις αίθουσες», δηλώνουν κατηγορηματικά οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν την επιστροφή των παιδιών χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας.



Στην ανακοίνωσή τους, αποδίδουν στη δημοτική αρχή σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση του ζητήματος και προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν σε κάθε αρμόδια αρχή, επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους.



Τι ζητούν από τον Δήμο Αθηναίων Οι γονείς θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα προς τη δημοτική αρχή:



- Την άμεση κοινοποίηση της επίσημης, έγγραφης και υπογεγραμμένης τεχνικής έκθεσης της αυτοψίας



- Την επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης με ενίσχυση των συνεργείων και συγκεκριμένο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα



- Τη γραπτή πιστοποίηση της καταλληλότητας και της ασφάλειας των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών



- Τον ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο ολόκληρου του σχολικού κτιρίου και την έγγραφη ενημέρωση για το ενδεχόμενο προβλημάτων στατικότητας



- Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για οριστική αντιμετώπιση της υγρασίας μέσω ολοκληρωμένων εργασιών μόνωσης



- Την άμεση εξεύρεση κατάλληλων και ασφαλών χώρων για τη διεξαγωγή των μαθημάτων έως ότου αποκατασταθούν οι αίθουσες



Οι Σύλλογοι απαιτούν από τον Δήμο Αθηναίων και το υπουργείο Παιδείας να βρεθεί άμεσα λύση και υπογραμμίζουν ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν είναι διαπραγματεύσιμη και αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.



Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσες ενέργειες θα απευθυνθούν σε κάθε αρμόδια αρχή για τη διευθέτηση του ζητήματος.



Το βασικό αίτημα των γονέων είναι να αποκατασταθούν οριστικά οι ζημιές και να διασφαλιστεί, με επίσημη τεχνική τεκμηρίωση, ότι τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε ασφαλές σχολικό περιβάλλον, διαφορετικά δεν πρόκειται να επιστρέψουν σε αυτές τις αίθουσες.