Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστείες αλυσίδων στην Αττική, αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστείες αλυσίδων στην Αττική, αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα
Τα μέλη της συμμορίας επέλεγαν ως στόχους κυρίως πολίτες που χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν ληστείες, αρπάζοντας χρυσές αλυσίδες, σταυρούς και άλλα τιμαλφή από πολίτες στην Αττική, προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Συνελήφθησαν σε Πατήσια, Κερατσίνι και Πειραιά, τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην ίδια εγκληματική ομάδα.
Η δράση της συμμορίας φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, με τα μέλη της να επιλέγουν ως στόχους κυρίως πολίτες που χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν οργανωμένα, εναλλάσσοντας ρόλους. Αρχικά προσέγγιζαν τα θύματά τους και στη συνέχεια τα περικύκλωναν, αφαιρώντας με τη χρήση βίας χρυσούς σταυρούς, αλυσίδες λαιμού και άλλα αντικείμενα αξίας, πριν διαφύγουν.
Για τον εντοπισμό των δραστών συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις ληστειών, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ομάδας είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τεσσάρων ταυτοποιημένων μελών.
Συνελήφθησαν σε Πατήσια, Κερατσίνι και Πειραιά, τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην ίδια εγκληματική ομάδα.
Η δράση της συμμορίας φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, με τα μέλη της να επιλέγουν ως στόχους κυρίως πολίτες που χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν οργανωμένα, εναλλάσσοντας ρόλους. Αρχικά προσέγγιζαν τα θύματά τους και στη συνέχεια τα περικύκλωναν, αφαιρώντας με τη χρήση βίας χρυσούς σταυρούς, αλυσίδες λαιμού και άλλα αντικείμενα αξίας, πριν διαφύγουν.
Για τον εντοπισμό των δραστών συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις ληστειών, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ομάδας είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τεσσάρων ταυτοποιημένων μελών.
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