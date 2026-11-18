Πώς επιχειρείται ν' αλλάξει η αρχιτεκτονική της Γ' Λυκείου, χωρίς να καταργηθούν οι Πανελλαδικές - Οι εξετάσεις σε Α' και Β' Λυκείου, η νέα Τράπεζα Θεμάτων και η βαρύτητα των σχολικών βαθμών - Σε εξέλιξη η επεξεργασία των εναλλακτικών προτάσεων από την 106μελή Επιτροπή





Πρόκειται για ένα σχέδιο, που προβλέπει την ενοποίηση των απολυτήριων εξετάσεων της Γ' Λυκείου με τις







Αντί για δύο διακριτές εξεταστικές διαδικασίες, μία για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του Λυκείου και μία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, προκρίνει τη διεξαγωγή ενιαίων εξετάσεων στο τέλος της Γ' Λυκείου, με κοινά θέματα για όλα τα σχολεία, τα οποία θα προκύπτουν με κεντρική κλήρωση από τη νέα



Το σχέδιο περιλαμβάνει, μάλιστα, μια επιπλέον καινοτομία: την προσθήκη ενός πέμπτου εξεταζόμενου μαθήματος, πέραν των τεσσάρων μαθημάτων, που προβλέπονται σήμερα σε κάθε ομάδα προσανατολισμού. Το μάθημα αυτό θα επιλέγεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με στόχο να διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές του και να μην περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασής του σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.







Εφόσον εξασφαλίσει την απαιτούμενη αποδοχή, αναμένεται να συμπεριληφθεί στην επικαιροποίηση της έκθεσης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.



Από τις δύο εξετάσεις σε μία ενιαία διαδικασία Η συγκεκριμένη πρόταση επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα βασικά ερωτήματα του Εθνικού Διαλόγου: πώς μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο το Λύκειο, χωρίς να υπονομευθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας εισαγωγής στα πανεπιστήμια.



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Με αυτόν τον τρόπο, οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται. Επαναδιαμορφώνονται και εντάσσονται οργανικά στη λειτουργία του Λυκείου, αποκτώντας ταυτόχρονα διπλή λειτουργία: την πιστοποίηση των γνώσεων, που αποκτήθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.



Η προσθήκη του πέμπτου μαθήματος αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο διαφοροποίησης. Η κατεύθυνση της πρότασης είναι να μην πρόκειται κατ’ ανάγκην για ένα μάθημα ενταγμένο στις σημερινές ομάδες προσανατολισμού, αλλά να μπορεί να έχει ευρύτερο γνωστικό περιεχόμενο, δίνοντας στον υποψήφιο πρόσθετες δυνατότητες. Το ακριβές περιεχόμενο και ο τρόπος επιλογής του δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.



Η πρόταση αυτή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες συναίνεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι έχει ληφθεί πολιτική ή θεσμική απόφαση για την υιοθέτησή της.



Μια νέα πρόταση για τη φυσιογνωμία του Λυκείου και τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται πλέον στο τραπέζι του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Πρόκειται για ένα σχέδιο, που προβλέπει την ενοποίηση των απολυτήριων εξετάσεων της Γ' Λυκείου με τις Πανελλαδικές , ώστε οι μαθητές να μην υποβάλονται σε δύο διαφορετικές εξεταστικές διαδικασίες στα ίδια μαθήματα, διατηρώντας, ωστόσο, τον χαρακτήρα των εθνικών εξετάσεων και την κοινή βάση αξιολόγησης για όλους τους υποψηφίους.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρόταση, η οποία διαμορφώνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα του Εθνικού Απολυτηρίου Αντί για δύο διακριτές εξεταστικές διαδικασίες, μία για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του Λυκείου και μία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, προκρίνει τη διεξαγωγή ενιαίων εξετάσεων στο τέλος της Γ' Λυκείου, με κοινά θέματα για όλα τα σχολεία, τα οποία θα προκύπτουν με κεντρική κλήρωση από τη νέα Τράπεζα Θεμάτων Το σχέδιο περιλαμβάνει, μάλιστα, μια επιπλέον καινοτομία: την προσθήκη ενός πέμπτου εξεταζόμενου μαθήματος, πέραν των τεσσάρων μαθημάτων, που προβλέπονται σήμερα σε κάθε ομάδα προσανατολισμού. Το μάθημα αυτό θα επιλέγεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με στόχο να διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές του και να μην περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασής του σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.Πρόκειται για μια νέα, συγκροτημένη πρόταση, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής, με τις υπογραφές δέκα συμμετεχόντων, προκειμένου να αξιολογηθεί και να συγκεντρώσει ευρύτερη υποστήριξη. Δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην ενδιάμεση έκθεση ως εγκεκριμένη επιλογή, ούτε έχει λάβει τη μορφή οριστικής εισήγησης.Εφόσον εξασφαλίσει την απαιτούμενη αποδοχή, αναμένεται να συμπεριληφθεί στην επικαιροποίηση της έκθεσης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.Η συγκεκριμένη πρόταση επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα βασικά ερωτήματα του Εθνικού Διαλόγου: πώς μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο το Λύκειο, χωρίς να υπονομευθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας εισαγωγής στα πανεπιστήμια.Η λογική της είναι ότι οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ' Λυκείου και οι Πανελλαδικές θα αποτελούν πλέον μία ενιαία εξεταστική διαδικασία. Οι μαθητές θα εξετάζονται μία φορά στα μαθήματα, που απαιτούνται για την απόκτηση του απολυτηρίου και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα θέματα θα είναι κοινά για όλα τα λύκεια και θα επιλέγονται κεντρικά από την Τράπεζα Θεμάτων.Με αυτόν τον τρόπο, οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται. Επαναδιαμορφώνονται και εντάσσονται οργανικά στη λειτουργία του Λυκείου, αποκτώντας ταυτόχρονα διπλή λειτουργία: την πιστοποίηση των γνώσεων, που αποκτήθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.Η προσθήκη του πέμπτου μαθήματος αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο διαφοροποίησης. Η κατεύθυνση της πρότασης είναι να μην πρόκειται κατ’ ανάγκην για ένα μάθημα ενταγμένο στις σημερινές ομάδες προσανατολισμού, αλλά να μπορεί να έχει ευρύτερο γνωστικό περιεχόμενο, δίνοντας στον υποψήφιο πρόσθετες δυνατότητες. Το ακριβές περιεχόμενο και ο τρόπος επιλογής του δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.Η πρόταση αυτή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες συναίνεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι έχει ληφθεί πολιτική ή θεσμική απόφαση για την υιοθέτησή της.

Η Α' Λυκείου: Οκτώ μαθήματα και νέα Τράπεζα Θεμάτων Η νέα πρόταση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Προϋποθέτει μια συνολικότερη αναδιοργάνωση της αξιολόγησης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, με διαφορετική προσέγγιση για την Α΄ και τη Β΄ τάξη.



Ειδικότερα, για την Α' Λυκείου διαμορφώνεται πρόταση για ανακεφαλαιωτικές γραπτές εξετάσεις σε οκτώ μαθήματα, όπως συμβαίνει και σήμερα. Ειδικότερα:



- Αγγλικά



- Άλγεβρα



- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα



- Ιστορία



- Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία



- Γεωμετρία



- Φυσική



- Χημεία



Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η δημιουργία νέας Τράπεζας Θεμάτων, με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η επιδίωξη είναι να διαμορφώνονται διαγωνίσματα ισοδύναμης δυσκολίας σε όλα τα λύκεια της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία φυσιογνωμία στις εξετάσεις και μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.



Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα θέματα των γραπτών εξετάσεων να προκύπτουν στο σύνολό τους από κεντρική κλήρωση της Τράπεζας Θεμάτων. Η συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπεί στον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ σχολικών μονάδων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της βαθμολογίας.



Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά τη σχέση της προφορικής με τη γραπτή βαθμολογία. Η πρόταση προβλέπει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος, με τον οποίο συνυπολογίζονται, ώστε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους να μην αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επίδοσης του μαθητή.



Παράλληλα, προτείνεται τα μαθήματα που σήμερα αποτελούν κλάδους μαθημάτων στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου να καταστούν αυτοτελή. Κάθε μάθημα θα προσμετράται ανεξάρτητα στον υπολογισμό του τελικού βαθμού προαγωγής, με στόχο να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που εντοπίζονται στο ισχύον σύστημα.



Τι αλλάζει στη Β' Λυκείου Για τη Β' Λυκείου, η συζήτηση επικεντρώνεται στην επανεξέταση της δομής των ομάδων προσανατολισμού. Το ερώτημα είναι εάν θα διατηρηθούν οι σημερινές κατευθύνσεις ή εάν θα χρειαστεί να αναδιαμορφωθούν, σε συνάρτηση με τα επιστημονικά πεδία και τις εκπαιδευτικές επιλογές, που θα διαμορφώνονται στη Γ΄ Λυκείου. Στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των μαθημάτων, των γνωστικών αντικειμένων και των διαδρομών, που θα ακολουθούν οι μαθητές προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Σημαντική είναι και η μεταβατική πρόβλεψη για την πρώτη γενιά μαθητών, που θα εισαχθεί στην Α' Λυκείου το σχολικό έτος 2027-2028. Σύμφωνα με την πρόταση, που βρίσκεται υπό επεξεργασία, οι βαθμοί της Α' και της Β' Λυκείου δεν θα συνυπολογιστούν στον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου για την πρώτη αυτή γενιά.



Πρόκειται για μια πρόβλεψη που αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, χωρίς να επιβαρυνθούν οι πρώτοι μαθητές από την εφαρμογή ενός πλαισίου αξιολόγησης, που δεν θα έχει ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη.



Το ποσοστό, με το οποίο θα προσμετρώνται οι βαθμοί της Α' και της Β' Λυκείου στο Εθνικό Απολυτήριο, όταν το σύστημα ωριμάσει, παραμένει ανοικτό καθώς δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη εισήγηση για τη βαρύτητα των δύο τάξεων.



Η επόμενη φάση: Στο παιχνίδι και τα πανεπιστήμια Μια δεύτερη φάση της προτεινόμενης μεταρρύθμισης θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τη συμμετοχή των πανεπιστημίων στον καθορισμό των κριτηρίων πρόσβασης, όπως συζητείται.



Ειδικότερα, εξετάζεται ως μελλοντική δυνατότητα η διαμόρφωση, σε συνεργασία με τα ΑΕΙ, ενός τρόπου υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης, ο οποίος θα συνεκτιμά τις επιδόσεις των μαθητών στην Α', τη Β' και τη Γ' Λυκείου ή, εναλλακτικά, μόνο στη Β' και τη Γ' τάξη.



Σε αυτή την περίπτωση, τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να διατυπώσουν προτάσεις για τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τη σύνδεση του Εθνικού Απολυτηρίου με τις απαιτήσεις κάθε επιστημονικού πεδίου.



Η προοπτική αυτή, ωστόσο, δεν αφορά την ανάθεση των εξετάσεων στα ίδια τα πανεπιστήμια. Η διεξαγωγή τους θα εξακολουθεί να γίνεται με ενιαίο τρόπο, με κοινά θέματα και κεντρική διαδικασία επιλογής τους.



Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο προϋποθέτει να έχει προηγηθεί η πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγηση του αρχικού συστήματος. Η συμμετοχή των ΑΕΙ στον καθορισμό των κριτηρίων πρόσβασης θα απαιτήσει ξεχωριστή συζήτηση, καθώς συνδέεται άμεσα με την αυτονομία τους και τις προϋποθέσεις επιλογής των φοιτητών τους.



Να μη μεταφερθούν τα φροντιστήρια από τη Γ' στην Α' Λυκείου Πέρα από τον σχεδιασμό των εξετάσεων, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται στον Εθνικό Διάλογο είναι οι πιθανές επιπτώσεις της αυξημένης βαρύτητας των σχολικών επιδόσεων στην παραπαιδεία.



Η εισαγωγή ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων ήδη από την Α' Λυκείου, η διαμόρφωση μιας νέας Τράπεζας Θεμάτων και η σταδιακή σύνδεση των επιδόσεων με το Εθνικό Απολυτήριο δημιουργούν ένα εύλογο ερώτημα: θα οδηγήσουν οι αλλαγές σε μεγαλύτερη εξάρτηση των μαθητών από τα φροντιστήρια;



Εάν οι εξετάσεις αποκτήσουν αυξημένη σημασία από την πρώτη τάξη του Λυκείου, υπάρχει ο κίνδυνος η προετοιμασία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια να ξεκινά ουσιαστικά από την Α' Λυκείου, επεκτείνοντας την εξεταστική πίεση σε ολόκληρη τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



Η ενίσχυση του Λυκείου δεν μπορεί, επομένως, να περιοριστεί στην καθιέρωση περισσότερων εξετάσεων και στην προσμέτρηση των βαθμών του σχολείου. Χρειάζεται να εξεταστεί παράλληλα πώς θα ενισχυθεί η εκπαιδευτική λειτουργία του δημόσιου σχολείου, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος χωρίς να αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη εκτός σχολείου.



Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί, ότι η βαθμολογία του Λυκείου θα αποκτήσει πραγματική αξιοπιστία. Η αναβάθμιση του απολυτηρίου δεν μπορεί να στηριχθεί σε βαθμούς, που απονέμονται χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση των επιδόσεων.



Εάν το απολυτήριο πρόκειται να αποτελέσει έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, θα πρέπει να αποτυπώνει πραγματικές γνώσεις και να αντανακλά με συγκρίσιμο τρόπο την επίδοση των μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα.



Αυτό αποτελεί και μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει το Λύκειο αυτοτελή εκπαιδευτική αξία και να πάψει να λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών.



Τι περιλαμβάνει η ενδιάμεση έκθεση του Εθνικού Διαλόγου Οι νέες προτάσεις έρχονται σε μια περίοδο, κατά την οποία η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου έχει ήδη ολοκληρώσει ένα σημαντικό στάδιο της εργασίας της.



Σημειώνεται, ότι η ενδιάμεση έκθεση πορισμάτων, η οποία απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής από τον πρόεδρό της, Μιχάλη Σφακιανάκη, συνοδεύεται από ειδικό ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένα ζητήματα και εναλλακτικές επιλογές πολιτικής. Τα μέλη καλούνται να τοποθετηθούν επί των ανοιχτών θεμάτων, προκειμένου να προχωρήσει η επεξεργασία των προτάσεων.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έκθεση δεν καταλήγει σε μία ενιαία και οριστική πρόταση για το μέλλον του Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο. Αποτυπώνει διαφορετικές επιλογές, θέτει κρίσιμα ερωτήματα και επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επιλεγούν οι τελικές κατευθύνσεις.



Η αξιολόγηση και οι εξετάσεις αποτελούν έναν από τους πλέον σύνθετους πυλώνες της συζήτησης. Μεταξύ των ερωτημάτων, που τίθενται είναι εάν η σχολική πορεία των μαθητών θα συνυπολογίζεται στην πρόσβαση στα ΑΕΙ, εάν θα προσμετράται και η επίδοση της Β' Λυκείου πέραν της Γ', ποια θα είναι η βαρύτητα του Εθνικού Απολυτηρίου και εάν οι εξετάσεις πιστοποίησης του Λυκείου θα είναι διακριτές ή ενιαίες με τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.



Η έκθεση θέτει, επίσης, το ενδεχόμενο διαφορετικών εξεταστικών μοντέλων: από εθνικές εξετάσεις ανά μάθημα για την απόκτηση του απολυτηρίου έως μια ενιαία εξέταση γενικών γνώσεων πολλαπλής επιλογής, που θα καλύπτει ισοδύναμα τις επιλεγμένες γνωστικές περιοχές.



Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται ο αριθμός των εξεταστικών σταδίων, το ενδεχόμενο επανεξέτασης για τη βελτίωση της βαθμολογίας, η σχέση με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των αποφοίτων προηγούμενων ετών στο νέο σύστημα.



Η νέα πρόταση για την ενοποίηση των Πανελλαδικών με τις απολυτήριες εξετάσεις έρχεται να προστεθεί σε αυτό το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών, επιχειρώντας να δώσει μια συνολικότερη απάντηση στο ζήτημα της αξιολόγησης και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Η ενδιάμεση έκθεση, πάντως, δεν περιορίζεται στις εξετάσεις. Αναπτύσσει μια ευρύτερη προβληματική για το σχολείο, οργανωμένη σε πέντε θεματικούς πυλώνες: το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη σχολική ζωή, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τις υποδομές και τη διακυβέρνηση.



Στο πεδίο του εκπαιδευτικού περιεχομένου τίθεται το ερώτημα εάν θα υπάρξει σταδιακή αναμόρφωση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών ή ανάπτυξη νέων, εξαρχής σχεδιασμένων με βάση τη φιλοσοφία του Εθνικού Απολυτηρίου.



Στη σχολική ζωή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτονομία των σχολικών μονάδων, στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών και στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας.



Για τους εκπαιδευτικούς εξετάζεται η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης, ενώ στον τομέα των υποδομών τίθενται ζητήματα ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένων και σύνδεσης της έρευνας με τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση για το ψηφιακό αρχείο μαθητή: Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός πολυεπίπεδου συστήματος, που θα συγκεντρώνει ακαδημαϊκά και υποστηρικτικά δεδομένα, ενδεχομένως με αξιοποίηση του MySchool, καθώς και τη δημιουργία ενός μαθητικού portfolio. Στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη ζητήματα προστασίας των δεδομένων, πρόσβασης σε αυτά και αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία του Εθνικού Διαλόγου. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της ενδιάμεσης έκθεσης, με την ενσωμάτωση και της νέας πρότασης για τις ενιαίες εξετάσεις, εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία υποστήριξη από τα μέλη της Επιτροπής.



Στις 26 Νοεμβρίου προγραμματίζεται να παρουσιαστεί η επικαιροποιημένη μορφή της έκθεσης στη Βουλή.



Στη συνέχεια, εκκρεμεί η δημόσια διαβούλευση επί των προτάσεων.



Επισημαίνεται, ότι αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η ενδιάμεση έκθεση θα τεθεί σε διαβούλευση, η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, γεγονός που μεταθέτει χρονικά και την ευρύτερη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών.