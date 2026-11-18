Στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίπου 90 γραμμάρια κοκαΐνης, 307 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών και πεπτιδίων και 65 χάπια άγνωστης ουσίας – Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για διάφορα αδικήματα





Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών έφτασαν στα ίχνη του 33χρονου έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων, από τα οποία προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 89,19 γραμμάρια κοκαΐνης, 0,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 390 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας πρόσμιξης, μέσα σε πλαστική συσκευασία.







Κατασχέθηκαν ακόμη 10.880 ευρώ, 99 φάκελοι συσκευασίας, πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης ένα δίκυκλο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητάς του.



Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 33χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ληστεία, κλοπή, απειλή, εξύβριση και κακόβουλη βλασφημία. Σε βάρος του είχαν επίσης επιβληθεί περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.







Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, μεσημεριανές ώρες χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, επιβλαβών φαρμάκων και αντιντόπινγκ.



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Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.



Κατά τις έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ποσότητα κοκαΐνης βάρους -89,19- γραμμαρίων,

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στη Θεσσαλονίκη , ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης , προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το μεσημέρι της Τρίτης (17/11).Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών έφτασαν στα ίχνη του 33χρονου έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων, από τα οποία προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 89,19 γραμμάρια κοκαΐνης, 0,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 390 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας πρόσμιξης, μέσα σε πλαστική συσκευασία.Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν 20 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 287 ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων και 65 δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ.Κατασχέθηκαν ακόμη 10.880 ευρώ, 99 φάκελοι συσκευασίας, πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης ένα δίκυκλο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητάς του.Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 33χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ληστεία, κλοπή, απειλή, εξύβριση και κακόβουλη βλασφημία. Σε βάρος του είχαν επίσης επιβληθεί περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, μεσημεριανές ώρες χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, επιβλαβών φαρμάκων και αντιντόπινγκ.Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.Κατά τις έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:ποσότητα κοκαΐνης βάρους -89,19- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη βάρους -0,5- γραμμαρίων,

λευκή άγνωστη ουσία πρόσμιξης εντός πλαστικής συσκευασίας βάρους -390- γραμμαρίων

-20- ενέσιμα αναβολικά φιαλίδια,

-287- ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων,

-65- δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας, χωρίς ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ,

-10.880- ευρώ,

-99- φάκελοι συσκευασίας,

πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

κινητό τηλέφωνο και

δίκυκλο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας του.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για διάφορα αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ληστεία, κλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή, εξύβριση και κακόβουλη βλασφημία, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».