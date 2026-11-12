Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Απίστευτο: Ρίχνουν τα όρια ταχύτητας λόγω ελλείψεως καυσίμων
Απίστευτο: Ρίχνουν τα όρια ταχύτητας λόγω ελλείψεως καυσίμων
Προσωρινή μείωση του ορίου από τα 120 στα 80 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους εξετάζει σοβαρά η Ελβετία, ως μέτρο για ενδεχόμενη σοβαρή έλλειψη καυσίμων. Η πρόταση παραμένει υπό εξέταση και ανοίγει την αντίστοιχη κουβέντα σε χώρες της Ευρώπης
UPD:
Η εξοικονόμηση καυσίμων μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στις μετακινήσεις στην Ελβετία. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικού Εφοδιασμού, γνωστή ως BWL, έχει θέσει σε εσωτερική διαβούλευση σχέδιο για περιορισμό της ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά 40 χλμ./ώρα, εάν η τροφοδοσία της χώρας επιδεινωθεί σοβαρά.
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