Απίστευτο: Ρίχνουν τα όρια ταχύτητας λόγω ελλείψεως καυσίμων

Η εξοικονόμηση καυσίμων μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στις μετακινήσεις στην Ελβετία. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικού Εφοδιασμού, γνωστή ως BWL, έχει θέσει σε εσωτερική διαβούλευση σχέδιο για περιορισμό της ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά 40 χλμ./ώρα, εάν η τροφοδοσία της χώρας επιδεινωθεί σοβαρά.