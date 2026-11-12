Στη Γαλλία κυκλοφορεί τον Μάρτιο η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, «είμαι έτοιμος να γίνω πάλι πρωθυπουργός, την έχω ξανακάνει τη δουλειά»