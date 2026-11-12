Στη Γαλλία κυκλοφορεί τον Μάρτιο η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, «είμαι έτοιμος να γίνω πάλι πρωθυπουργός, την έχω ξανακάνει τη δουλειά»
Στη Γαλλία κυκλοφορεί τον Μάρτιο η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, «είμαι έτοιμος να γίνω πάλι πρωθυπουργός, την έχω ξανακάνει τη δουλειά»
Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού μεταφράζεται στα γαλλικά και θα εκδοθεί από τον οίκο Plon
Στη Γαλλία πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027 η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 και περιλαμβάνει άγνωστες πτυχές της περιόδου διακυβέρνησής του, με έμφαση στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Όπως αναφέρει το γαλλικό περιοδικό Télérama, το βιβλίο μεταφράζεται ήδη στα γαλλικά και θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Plon.
Το δημοσίευμα φιλοξενεί επίσης δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική του επιστροφή, το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά την πρωθυπουργία και την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
«Αν ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, αυτό το βιβλίο έχει επίσης αξία ως καταγραφή γεγονότων: εξετάζει μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αφηγείται γεγονότα που δεν είναι γνωστά», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πρωθυπουργία, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαι έτοιμος να γίνω ξανά πρωθυπουργός. Ξέρω τη δουλειά: την έχω ήδη κάνει».
Τέλος, αναφερόμενος στην άνοδο της Ακροδεξιάς, εκτιμά ότι αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό «στον φόβο και στην κοινωνική ανασφάλεια», τονίζοντας πως «η γαλλική Αριστερά έχει τη βαριά ευθύνη να αποτρέψει την άνοδο της Ακροδεξιάς».
Όπως αναφέρει το γαλλικό περιοδικό Télérama, το βιβλίο μεταφράζεται ήδη στα γαλλικά και θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Plon.
Το δημοσίευμα φιλοξενεί επίσης δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική του επιστροφή, το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά την πρωθυπουργία και την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
«Αν ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, αυτό το βιβλίο έχει επίσης αξία ως καταγραφή γεγονότων: εξετάζει μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αφηγείται γεγονότα που δεν είναι γνωστά», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πρωθυπουργία, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαι έτοιμος να γίνω ξανά πρωθυπουργός. Ξέρω τη δουλειά: την έχω ήδη κάνει».
Τέλος, αναφερόμενος στην άνοδο της Ακροδεξιάς, εκτιμά ότι αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό «στον φόβο και στην κοινωνική ανασφάλεια», τονίζοντας πως «η γαλλική Αριστερά έχει τη βαριά ευθύνη να αποτρέψει την άνοδο της Ακροδεξιάς».
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