Από φερτά υλικά καλύφθηκαν παραλίες εκατοντάδων μέτρων στην Αχαΐα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Παραλία Αχαΐα

Από φερτά υλικά καλύφθηκαν παραλίες εκατοντάδων μέτρων στην Αχαΐα, δείτε βίντεο

Εντονότερο πρόβλημα στην παραλία της περιοχής Αραχωβίτικα

Από φερτά υλικά καλύφθηκαν παραλίες εκατοντάδων μέτρων στην Αχαΐα, δείτε βίντεο
Μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα βρέθηκαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής των Αραχωβίτικων στην Αχαΐα το πρωί της Πέμπτης.

Όπως διαπίστωσαν η παραλία είχε γεμίσει σε μήκος εκατοντάδων μέτρων με φερτά υλικά, κάτι που, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, δεν είχε ξανασυμβεί.

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Η πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με το tempo24.news, αποδίδει το φαινόμενο στις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή.

Εκτός από τα Αραχωβίτικα, παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στις παραλίες σε Ρίο, Ακταίο και Άγιο Βασίλειο.


Από φερτά υλικά καλύφθηκαν παραλίες εκατοντάδων μέτρων στην Αχαΐα, δείτε βίντεο
Από φερτά υλικά καλύφθηκαν παραλίες εκατοντάδων μέτρων στην Αχαΐα, δείτε βίντεο

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