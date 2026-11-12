Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται η δίκη για τους θανάτους των παιδιών, δείτε βίντεο

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Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών έφτασε η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς συνεχίζεται σήμερα η δίκη της 26χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται μετά τη διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας. Τα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο είναι και σήμερα δρακόντεια, όπως συνέβη και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων μέσα και έξω από το κτήριο.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναμένεται να καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες, γεγονός που προμηνύει μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική δικαστική διαδικασία.Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου έχει απασχολήσει επί μακρόν την κοινή γνώμη, καθώς η ίδια έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τρία παιδιά μέσα σε διάστημα δυόμισι ετών.Παράλληλα, έχει ομολογήσει και τη δολοφονία της αδελφής της, το 2014. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη πράξη έχει επέλθει παραγραφή, λόγω της παρέλευσης του προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος.Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εξέλιξη της δίκης και οι καταθέσεις των μαρτύρων αναμένεται να ρίξουν φως στις πτυχές της υπόθεσης.