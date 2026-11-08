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Ο Χάαλαντ αποκάλυψε γιατί δεν έδωσε το χέρι του στον Έντσο Φερνάντεζ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ, δείτε βίντεο
Ο Νορβηγός επιθετικός τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την άρνησή του να δώσει το χέρι στον Αργεντινό έπειτα από την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι
Η εικόνα των δύο ποδοσφαιριστών μετά το τελευταίο σφύριγμα είχε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, με τον Νορβηγό επιθετικό να φαίνεται πως αγνοεί την κίνηση του συμπαίκτη του. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη αντίδραση δεν είχε να κάνει με κάποια προσωπική διαμάχη, αλλά με τον εκνευρισμό που του είχε προκαλέσει η εξέλιξη του αγώνα.
🚨🔵 Erling Haaland was seen snubbing Enzo Fernandez handshake after the game after he once again dropped a stinker vs Nottingham forest Remember Haaland was seen shouting at Enzo Fernandez after the Aston Villa defeat last week Relationship already broken 💔 https://t.co/5wc51YDfwZ— Trinity (@Trinityter77) November 8, 2026
«Ήταν απλώς η ένταση της στιγμής. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και οι δύο ήμασταν εκνευρισμένοι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με πολλά τάκλιν και αρκετή ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο επιθετικός της Σίτι εξήγησε πως η απογοήτευσή του είχε να κάνει περισσότερο με τον εαυτό του και το αποτέλεσμα, παρά με τον αντίπαλό του.
🚨 🗣 Erling Haaland on why he refused to shake Enzo Fernández's hand after yesterday's match "It was just heat of the moment. Nothing more than that." "We were both frustrated. It was a tough game, a lot of tackles, a lot of talking on the pitch. Emotions were high." "I didn't shake his hand because I was angry with myself, with the result. I just wanted to go straight down the tunnel." "I have nothing against Enzo. He's a top player. What happens on the pitch stays on the pitch." "If I see him next time, we will shake hands. No problem. It's football, these things happen."— Succeder (@Succedervictor) November 8, 2026
«Δεν του έδωσα το χέρι μου επειδή ήμουν θυμωμένος με τον εαυτό μου και με το αποτέλεσμα. Ήθελα απλώς να πάω κατευθείαν στα αποδυτήρια», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο Χάαλαντ φρόντισε να δείξει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Φερνάντεζ, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε κορυφαίο ποδοσφαιριστή.
«Δεν έχω τίποτα εναντίον του Έντσο. Είναι κορυφαίος παίκτης. Ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο μένει στο γήπεδο. Αν τον συναντήσω ξανά, θα δώσουμε τα χέρια χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι ποδόσφαιρο, τέτοια πράγματα συμβαίνουν», ήταν το μήνυμά του.
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