Ο Χάαλαντ αποκάλυψε γιατί δεν έδωσε το χέρι του στον Έντσο Φερνάντεζ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ, δείτε βίντεο
SPORTS
Έρλινγκ Χάαλαντ Έντσο Φερνάντεζ Μάντσεστερ Σίτι

Ο Χάαλαντ αποκάλυψε γιατί δεν έδωσε το χέρι του στον Έντσο Φερνάντεζ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ, δείτε βίντεο

Ο Νορβηγός επιθετικός τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την άρνησή του να δώσει το χέρι στον Αργεντινό έπειτα από την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Χάαλαντ αποκάλυψε γιατί δεν έδωσε το χέρι του στον Έντσο Φερνάντεζ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ, δείτε βίντεο
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Τέλος στα σενάρια περί προσωπικής κόντρας με τον Έντσο Φερνάντεζ θέλησε να βάλει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν έδωσε το χέρι του στον Αργεντινό μετά την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η εικόνα των δύο ποδοσφαιριστών μετά το τελευταίο σφύριγμα είχε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, με τον Νορβηγό επιθετικό να φαίνεται πως αγνοεί την κίνηση του συμπαίκτη του. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη αντίδραση δεν είχε να κάνει με κάποια προσωπική διαμάχη, αλλά με τον εκνευρισμό που του είχε προκαλέσει η εξέλιξη του αγώνα.



«Ήταν απλώς η ένταση της στιγμής. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και οι δύο ήμασταν εκνευρισμένοι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με πολλά τάκλιν και αρκετή ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο επιθετικός της Σίτι εξήγησε πως η απογοήτευσή του είχε να κάνει περισσότερο με τον εαυτό του και το αποτέλεσμα, παρά με τον αντίπαλό του.



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«Δεν του έδωσα το χέρι μου επειδή ήμουν θυμωμένος με τον εαυτό μου και με το αποτέλεσμα. Ήθελα απλώς να πάω κατευθείαν στα αποδυτήρια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Χάαλαντ φρόντισε να δείξει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Φερνάντεζ, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον του Έντσο. Είναι κορυφαίος παίκτης. Ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο μένει στο γήπεδο. Αν τον συναντήσω ξανά, θα δώσουμε τα χέρια χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι ποδόσφαιρο, τέτοια πράγματα συμβαίνουν», ήταν το μήνυμά του.
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