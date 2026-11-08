Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πλάκα και Σολωμός οι νικητές στον νυχτερινό αγώνα των 5 χλμ. με 3.000 φοιτητές

Εμμανουέλα Πλάκα

Εμμανουήλ Σολωμός

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Με τον αγώνα των 5 χλμ. Universities Night Run allwyn «έπεσε η αυλαία» της πρώτης ημέρας του διήμερου του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με τη συμμετοχή σχεδόν 3000 φοιτητών. Ηεπιβεβαίωσε ότι είναι φαβορί καθώς για τρίτη συνεχή χρονιά αναδείχθηκε νικήτρια στον νυχτερινό αγώνα των Πανεπιστημίων, σε μια κούρσα προπονητικού χαρακτήρα με επίδοση 16.44. Πίσω της τερμάτισαν η Ηλιάνα Βαλαχά με 18.01 και η Μαρία Κάσσου με 18.11.Για την τρίτη νίκη της η Πλάκα είπε: «Αποφασίσαμε και φέτος με τον προπονητή μου να τρέξω στο φοιτητικό αγώνα, γιατί είμαι σε περίοδο προετοιμασίας και η οποία πάει πολύ καλά. Παρότι αυτός ο αγώνας δεν ήταν μεγάλος στόχος, θέλαμε κάτι καλό και εδώ. Έδωσα στην αρχή ό,τι καλύτερο έχω, αλλά επειδή είχε αέρα, δυσκολεύτηκα λίγο και έκοψα, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένη για τη νίκη.Ευχαριστώ τους χορηγούς μου, τη Brooks και τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς για τη στήριξη. Τώρα θα συνεχίσω την προετοιμασία στη Νότια Αφρική και στόχο μια καλή χρονιά».Στους άνδρες νίκησε οαπό το Πανεπιστήμιο Πατρών με 15.13 και τον ακολούθησαν ο Νικόλας Παπαδημητρίου με 15.20 και ο Μίνως Κοκογιαννάκης με 15.41.Ο νικητής μετά τον αγώνα δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που τρέχω στον αγώνα των Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου, καθώς μέχρι τώρα είχα πάρει μέρος στο κανονικό πεντάρι και στο δεκάρι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κούρσα, είναι ωραία να τρέχεις το βράδυ στην Αθήνα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μετά από καιρό έκανα ένα καλό πεντάρι και πέτυχα μάλιστα και ατομικό ρεκόρ. Αυτό αποκτά για μένα μεγαλύτερη σημασία καθώς προέρχομαι από τραυματισμό, αλλά τώρα νιώθω καλά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τον αγώνα».Νωρίτερα, το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε από παιδικά χαμόγελα και φωνές από τον αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200 μ. Telekom με περίπου 1.000 μαθητές και μαθήτριες Δ’, Ε και ΣΤ’ Δημοτικού να τρέχουν και να στέλνουν μήνυμα υπέρ της άθλησης από μικρή ηλικία.Το πιο ζεστό χειροκρότημα εισέπραξαν στο Καλλιμάρμαρο οι ήρωες της ζωής, οι συμμετέχοντες στον αγώνα Δρόμου 1.200μ Special Olympics Hellas & ΑμεΑ Telekom που απέδειξαν ότι ο αθλητισμός είναι για όλους.