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Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών με ανέμους 7 μποφόρ, ένας νεκρός και δύο στο Κέντρο Υγείας
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών με ανέμους 7 μποφόρ, ένας νεκρός και δύο στο Κέντρο Υγείας
Σκάφος της Frontex εντόπισε τη λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων – Δύο από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και 28 μετανάστες διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό λέμβου από εναέριο μέσο της Frontex.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στην επιχείρηση συμμετείχαν παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά και ένα ρυμουλκό, τα οποία διέσωσαν συνολικά 28 αλλοδαπούς, ενώ περισυνέλεξαν και τη σορό ενός άνδρα.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ δύο από αυτούς χρειάστηκε να διακομιστούν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ούτε για την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στην επιχείρηση συμμετείχαν παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά και ένα ρυμουλκό, τα οποία διέσωσαν συνολικά 28 αλλοδαπούς, ενώ περισυνέλεξαν και τη σορό ενός άνδρα.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ δύο από αυτούς χρειάστηκε να διακομιστούν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ούτε για την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας.
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