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Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Προβλήματα στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της οδού Παπανδρέου - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Λόγω του τροχαίου καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Λόγω του τροχαίου καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
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