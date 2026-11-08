Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
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Καραμπόλα Κίνηση στους δρόμους

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Προβλήματα στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της οδού Παπανδρέου - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Λόγω του τροχαίου καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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