Χωρίς τους Γιαμπουσέλε και Σλούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ
SPORTS
Παναθηναϊκός ΑΕΚ GBL Κώστα Σλούκας Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Χωρίς τους Γιαμπουσέλε και Σλούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με απουσίες στον αγώνα με την Ένωση, καθώς ο Γιαμπουσέλε ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ ο Σλούκας αισθάνεται σφίξιμο στον προσαγωγό

Χωρίς τους Γιαμπουσέλε και Σλούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ
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Με διαφοροποιήσεις στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ, στη Sunel Arena, για τη Stoiximan GBL, καθώς οι «πράσινοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες σημαντικών παικτών. 

Συγκεκριμένα, εκτός πλάνων για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 13:00, έμειναν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και ο Κώστας Σλούκας, οι οποίοι δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας στο παιχνίδι με την Ένωση. Ο Γάλλος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ ο Έλληνας γκαρντ αισθάνθηκε σφίξιμο στον προσαγωγό και θα προφυλαχθεί.

Παράλληλα, απών από την εξάδα των ξένων θα είναι και ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στο Κατάρ, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση διαβατηρίου.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (10/11), με τον ίδιο να αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του Ομπράντοβιτς, ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague.
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