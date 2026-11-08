Σφακιά: Τα εντυπωσιακά φαράγγια που μαγνητίζουν τους επισκέπτες και το σχέδιο για την ανάδειξή τους

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Τα φαράγγια των Σφακίων, στα Χανιά, είναι ένα από τα μοναδικά οικοσυστήματα στην Ευρώπη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την Αράδαινα, την Ίμπρο και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Είναι αυτές οι γωνιές, αυτοί οι τόποι, που αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα των Σφακίων σε κάθε της διάσταση.Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Κρήτη, με τα Σφακιά να κινούνται στον χάρτη του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για το φυσικό τους τοπίο, την πολιτιστική τους ταυτότητα και την ιστορία τους. Είναι ο τόπος με τα πολλά πεζοπορικά περάσματα, με γεωλογικές ιδιαιτερότητες που διατηρούν άσβεστο το ενδιαφέρον και την πρόταση για επίσκεψη χιλιάδων επισκεπτών, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και πολλές χώρες του κόσμου.Μετά την ολοκλήρωση και της φετινής τουριστικής περιόδου, ο Δήμος Σφακίων φέρνει στο προσκήνιο τις προτεραιότητες που θέτει, που είναι η ασφάλεια, η βελτίωση των υποδομών και η προστασία της φύσης.Άλλωστε, τα Λευκά Όρη δημιούργησαν πολλά φαράγγια, καθένα με το δικό του χαρακτήρα, όπως το Φαράγγι της Σαμαριάς που είναι γνωστό παγκοσμίως. Το Φαράγγι της Ίμπρου επίσης δημοφιλές, της Αράδαινας αλλά και άλλα που δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά είναι ιδιαίτερα. «Είναι το τέλειο μέρος για αυτούς που αγαπούν την πεζοπορία και τη φύση και για το λόγο αυτό, ως δημοτική αρχή πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά η επισκεψιμότητα με την προστασία της φύσης», λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, επισημαίνοντας πως:«Τα φαράγγια είναι τόποι όπου πρέπει να υπάρχει οργάνωση και συντονισμός των επισκέψεων. Θέλουμε να οργανώσουμε ένα τουρισμό που θα ταιριάζει στη φύση και θα είναι επίσης βιώσιμος. Επιδίωξή μας είναι οι επισκεπτόμενοι τα φαράγγια, να περπατούν εντός τους, όπως και στα μονοπάτια και να δουν, να απολαύσουν, να αισθανθούν την αυθεντικότητα της περιοχής. Για να το πετύχουμε αυτό, επενδύουμε και στα λιγότερο γνωστά φαράγγια. Έτσι, το τουριστικό φορτίο διανέμεται σε περισσότερες περιοχές, γεγονός που βοηθά όλους τους κατοίκους και τις τοπικές κοινότητες των Σφακίων, με σημαντικές ωφέλειες».Ο δήμαρχος κ. Ζερβός εστιάζει επίσης την προσοχή του ως δημοτική αρχή, στο γεγονός ότι ο τουρισμός πεζοπορίας συνδέεται με τη σωστή οργάνωση για θέματα ασφάλειας, που κυρίως αφορούν στις έντονες κλιματικές συνθήκες. «Ο Δήμος Σφακίων είναι έτοιμος να αντιδράσει και συνεργάζεται με την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και τις εθελοντικές ομάδες διάσωσης, όπως και με τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Άλλωστε, η ασφάλεια των ανθρώπων είναι η προτεραιότητα μας. Τα φαράγγια είναι όμορφα, αλλά θέλουν και προσοχή. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν τα πλαίσια λειτουργίας, ώστε όταν αποφασιστεί να κλείνουν τα περάσματα και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους επισκέπτες. Την ίδια ώρα, όλοι εργάζονται για να βελτιώσουν τη σήμανση, τη στήριξη και την εκπαίδευση. Έχουμε άλλωστε δημιουργήσει από το 2025 και λειτουργεί ΣΑΕΚ με ειδικότητα Συνοδών Βουνού».Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Σφακίων επισημαίνει την προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή, από το γεγονός ότι τα Σφακιά είναι καταφύγιο για σπάνια ζώα και φυτά.«Υπάρχουν πολλά είδη, όπως ο κρητικός αίγαγρος και ο γυπαετός. Τούτο συμβαίνει διότι η μορφολογία και η γεωγραφία δημιουργούν τόπο για τα είδη αυτά, ιδιαίτερα προστατευμένο. Αυτός είναι και ο λόγος που ως δημοτική αρχή αλλά και στο σύνολο τους οι κάτοικοι αντιδρούμε σε προτάσεις για αιολικά πάρκα όταν μάλιστα ο σχεδιασμός τους διαπιστώνουμε πως απειλεί τη φύση. Ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε λάβει απόφαση να αντιταχθούμε σε αυτά τα έργα και σε κάθε πρόθεση ή σχεδιασμό που θα απειλεί την ταυτότητα των Σφακίων και των Λευκών Ορέων», δήλωσε ο κ. Ζερβός.Τα Σφακιά είναι επίσης γνωστά για την γαστρονομική τους ταυτότητα με τον Δήμο να επιχειρεί να συνδυάσει την πεζοπορία με την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομία.Όπως γνωστοποιεί ο κ. Ζερβός: «Μια πεζοπορική διαδρομή μαζί με την εμπειρία των τοπικών γεύσεων όπως το μέλι, τα τυριά και η σφακιανή πίτα είναι ένα πολύ καλό πακέτο για τους επισκέπτες. Αυτό το μείγμα στη σύσταση του τουριστικού προϊόντος, ωφελεί την τοπική κοινωνία. «Όλα αυτά έχουν σημασία για το μέλλον της περιοχής. Σκεφθείτε πως όταν κάποιος πεζοπόρος ολοκληρώνει τη διαδρομή του, τρώει στα μικρά χωριά και στηρίζει τους τοπικούς κατοίκους. Γεύεται την τοπική κουζίνα και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τους ανθρώπους που ζουν εκεί».