«Είδα τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια μου»: Φοιτητής θύμα της άγριας επίθεσης στου Ζωγράφου περιγράφει καρέ-καρέ όσα έγιναν, βίντεο

Πίστεψα ότι είχα τελειώσει. ήταν μια φάση απίστευτου τρόμου και γνώριζα ότι μπορεί να μην έβγαινα ζωντανός από την υπόθεση αυτή, δηλώνει και μιλάει για το πώς είδε συμφοιτήτή του να λαμπαδιάζει από μολότοφ