Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σύνοδο Κορυφής GUPLS 2026 στο Χονγκ Κονγκ

Ο πρύτανης Βασίλης Βασδέκης εκπροσώπησε το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο στο διεθνή διάλογο για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης – Στη Σύνοδο συμμετείχαν περισσότερα από 50 κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο





Η συμμετοχή του πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Βασίλη Βασδέκη, στη Σύνοδο Κορυφής Πρυτάνεων και Ηγετών Πανεπιστημίων Global University Presidents and Leaders Summit 2026 (GUPLS 2026), που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Οκτωβρίου στο Χονγκ Κονγκ, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς εκπροσώπησης και ανταλλαγής ακαδημαϊκής εμπειρίας.







Ανάμεσα στα Ιδρύματα, που εκπροσωπήθηκαν βρίσκονταν πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, όπως το Harvard, το Cambridge και το Τορόντο, το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, το Karlsruhe Institute of Technology, το KAIST της Νότιας Κορέας και το Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης, καθώς και σημαντικά πανεπιστήμια της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας. Στη Σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι δέκα πανεπιστημίων του Χονγκ Κονγκ.



Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν η «Παγκοσμιοποίηση της Γνώσης» και το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να ανταποκριθούν στις ταχύτατες μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος, στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας.







Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις αλλαγές, που επιφέρει τόσο στο περιεχόμενο των σπουδών όσο και στον τρόπο διδασκαλίας, αξιολόγησης και παραγωγής νέας γνώσης. Η πρόκληση για τα σύγχρονα πανεπιστήμια είναι διπλή: αφενός να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική και ερευνητική τους λειτουργία και αφετέρου να διασφαλίσουν, ότι οι απόφοιτοί τους θα διαθέτουν τις δεξιότητες, που απαιτεί μια αγορά εργασίας, η οποία μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.



Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγή ερευνητικής εμπειρίας και διαμόρφωση κοινών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των πανεπιστημίων.



Κλείσιμο Η ελληνική παρουσία σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον Ως προσκεκλημένος ομιλητής, ο καθηγητής Βασίλης Βασδέκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και να ανταλλάξει απόψεις με επικεφαλής σημαντικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η συμμετοχή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διεθνοποίηση δεν αποτελεί πλέον απλώς μια επιλογή προβολής για τα πανεπιστήμια, αλλά βασικό παράγοντα ακαδημαϊκής ανάπτυξης.



Η δικτύωση με ιδρύματα του εξωτερικού μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κοινά ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και διδασκόντων, συνεργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής.



Για το ΟΠΑ, ένα πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής και των κοινωνικών επιστημών, η επαφή με διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομική επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία συνδέονται όλο και στενότερα.



Η Σύνοδος προσέφερε, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανάπτυξης νέων επαφών και διερεύνησης μελλοντικών συνεργασιών. Το ζητούμενο πλέον είναι οι επαφές αυτές να αποκτήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και να μεταφραστούν σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό όφελος για την ακαδημαϊκή κοινότητα.



Τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό διάλογο για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης διεκδικεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ενισχύοντας τις διεθνείς επαφές και τις προοπτικές συνεργασίας του με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα.Η συμμετοχή του πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή, στη Σύνοδο Κορυφής Πρυτάνεων και Ηγετών Πανεπιστημίων Global University Presidents and Leaders Summit 2026 (GUPLS 2026), που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Οκτωβρίου στο Χονγκ Κονγκ, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς εκπροσώπησης και ανταλλαγής ακαδημαϊκής εμπειρίας.Σημειώνεται, ότι το ΟΠΑ ήταν το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο, που συμμετείχε στη διοργάνωση, στην οποία έδωσαν το «παρών» πρυτάνεις και ανώτατα διοικητικά στελέχη περισσότερων από 50 πανεπιστημίων, από περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές του κόσμου.Ανάμεσα στα Ιδρύματα, που εκπροσωπήθηκαν βρίσκονταν πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, όπως το Harvard, το Cambridge και το Τορόντο, το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, το Karlsruhe Institute of Technology, το KAIST της Νότιας Κορέας και το Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης, καθώς και σημαντικά πανεπιστήμια της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας. Στη Σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι δέκα πανεπιστημίων του Χονγκ Κονγκ.Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν η «Παγκοσμιοποίηση της Γνώσης» και το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να ανταποκριθούν στις ταχύτατες μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος, στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας.Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στον παραδοσιακό ρόλο των πανεπιστημίων ως χώρων μετάδοσης γνώσης και επιστημονικής έρευνας αλλά ανέδειξε την ανάγκη να αναπτυχθούν ισχυρότερες γέφυρες ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, τα ερευνητικά κέντρα και τους επενδυτικούς φορείς, ώστε η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καινοτομία με απτό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις αλλαγές, που επιφέρει τόσο στο περιεχόμενο των σπουδών όσο και στον τρόπο διδασκαλίας, αξιολόγησης και παραγωγής νέας γνώσης. Η πρόκληση για τα σύγχρονα πανεπιστήμια είναι διπλή: αφενός να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική και ερευνητική τους λειτουργία και αφετέρου να διασφαλίσουν, ότι οι απόφοιτοί τους θα διαθέτουν τις δεξιότητες, που απαιτεί μια αγορά εργασίας, η οποία μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγή ερευνητικής εμπειρίας και διαμόρφωση κοινών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των πανεπιστημίων.Ως προσκεκλημένος ομιλητής, ο καθηγητής Βασίλης Βασδέκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και να ανταλλάξει απόψεις με επικεφαλής σημαντικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η συμμετοχή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διεθνοποίηση δεν αποτελεί πλέον απλώς μια επιλογή προβολής για τα πανεπιστήμια, αλλά βασικό παράγοντα ακαδημαϊκής ανάπτυξης.Η δικτύωση με ιδρύματα του εξωτερικού μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κοινά ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και διδασκόντων, συνεργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής.Για το ΟΠΑ, ένα πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής και των κοινωνικών επιστημών, η επαφή με διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομική επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία συνδέονται όλο και στενότερα.Η Σύνοδος προσέφερε, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανάπτυξης νέων επαφών και διερεύνησης μελλοντικών συνεργασιών. Το ζητούμενο πλέον είναι οι επαφές αυτές να αποκτήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και να μεταφραστούν σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό όφελος για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Ενεργή συμμετοχή στον διεθνή διάλογο για το μέλλον των πανεπιστημίων» Στη σημασία της παρουσίας του ΟΠΑ στη Σύνοδο αναφέρθηκε ο πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνοποίηση, η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της πανεπιστημιακής πολιτικής.



«Η συμμετοχή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Σύνοδο Κορυφής GUPLS 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Ιδρύματος στη διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς», σημείωσε.



Όπως επισήμανε, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν την ανώτατη εκπαίδευση, η ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. «Το ΟΠΑ επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο για το μέλλον των πανεπιστημίων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που συνδέει την καινοτομία και την αριστεία με τις ανάγκες της κοινωνίας», πρόσθεσε.