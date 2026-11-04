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Σοβαρό τροχαίο στο Λέχαιο Κορινθίας: Αγροτικό συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο, σοβαρά τραυματισμένη μια γυναίκα
Σοβαρό τροχαίο στο Λέχαιο Κορινθίας: Αγροτικό συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο, σοβαρά τραυματισμένη μια γυναίκα
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου – Έρευνα της Τροχαίας για τις συνθήκες του ατυχήματος
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λεχαίου Κορινθίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, που διενεργεί την προανάκριση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, που διενεργεί την προανάκριση.
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