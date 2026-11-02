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Εντοπίστηκαν 49 παράνομοι μετανάστες από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας νότια της Ιεράπετρας
Εντοπίστηκαν 49 παράνομοι μετανάστες από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας νότια της Ιεράπετρας
Περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της κρητικής πόλης
Σαράντα εννέα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της κρητικής πόλης.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της κρητικής πόλης.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
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