Εντοπίστηκαν 49 παράνομοι μετανάστες από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας νότια της Ιεράπετρας
ΕΛΛΑΔΑ
Ιεράπετρα Παράνομοι μετανάστες Frontex

Εντοπίστηκαν 49 παράνομοι μετανάστες από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας νότια της Ιεράπετρας

Περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της κρητικής πόλης

Εντοπίστηκαν 49 παράνομοι μετανάστες από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας νότια της Ιεράπετρας
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Σαράντα εννέα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) από φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της κρητικής πόλης.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
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