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Μικρός Πόντιος χόρεψε σέρρα στη Γερμανία, εντυπωσίασε με τις ικανότητές του και έγινε viral, δείτε βίντεο
Μικρός Πόντιος χόρεψε σέρρα στη Γερμανία, εντυπωσίασε με τις ικανότητές του και έγινε viral, δείτε βίντεο
Ο μικρός, που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα δύο του χρόνια, έκλεψε την παράσταση σε εκδήλωση της ποντιακής ομογένειας στο Νταχάου
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο με πρωταγωνιστή έναν μικρό Πόντιο, ηλικίας κάτω των δύο ετών, ο οποίος χορεύει σέρρα με την παραδοσιακή του φορεσιά, κλέβοντας την παράσταση σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία.
Ο μικρός χορευτής έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες από τις χορευτικές του φιγούρες να εντυπωσιάζουν, καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας του δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο (31/10) κατά τη διάρκεια του ετήσιου χορού του Συλλόγου Ποντίων «Ξενιτέας» Νταχάου και Περιχώρων.
Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, ο μικρός εμφανίζεται μπροστά από τους μεγαλύτερους χορευτές, φορώντας την ποντιακή του φορεσιά. Με τα χέρια ανοιχτά, τα γόνατα λυγισμένα και το βλέμμα συγκεντρωμένο, προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της σέρρας, εκτελώντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα βήματα του παραδοσιακού χορού.
«Καλέ, αυτό ίσα που έμαθε να περπατάει», σχολίασε κάποιος άλλος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τον λιλιπούτειο χορευτή.
Ο μικρός χορευτής έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες από τις χορευτικές του φιγούρες να εντυπωσιάζουν, καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας του δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο (31/10) κατά τη διάρκεια του ετήσιου χορού του Συλλόγου Ποντίων «Ξενιτέας» Νταχάου και Περιχώρων.
Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, ο μικρός εμφανίζεται μπροστά από τους μεγαλύτερους χορευτές, φορώντας την ποντιακή του φορεσιά. Με τα χέρια ανοιχτά, τα γόνατα λυγισμένα και το βλέμμα συγκεντρωμένο, προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της σέρρας, εκτελώντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα βήματα του παραδοσιακού χορού.
@chris_kekes #pontos #🦅 #greece #greek #dance ♬ πρωτότυπος ήχος - χρήστος κεκές 🇬🇷
@fani.gkavanozi ♬ πρωτότυπος ήχος - Fani Gkavanozi
«Μπράβο στον μικρό μπόμπιρα! Συγχαρητήρια στους γονείς του που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις και τις μαθαίνουν στο παιδί τους», έγραψε ένας χρήστης της πλατφόρμας.
@giorgos__petridis #sera #pontian #german #best #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Giorgos Petridis
«Καλέ, αυτό ίσα που έμαθε να περπατάει», σχολίασε κάποιος άλλος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τον λιλιπούτειο χορευτή.
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