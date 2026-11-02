Μικρός Πόντιος χόρεψε σέρρα στη Γερμανία, εντυπωσίασε με τις ικανότητές του και έγινε viral, δείτε βίντεο

Ο μικρός, που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα δύο του χρόνια, έκλεψε την παράσταση σε εκδήλωση της ποντιακής ομογένειας στο Νταχάου