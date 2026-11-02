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Ρόδος: Τέσσερις ανήλικοι πίσω από κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις επιχειρήσεων, συνελήφθησαν οι δύο
Ρόδος: Τέσσερις ανήλικοι πίσω από κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις επιχειρήσεων, συνελήφθησαν οι δύο
Μέσα σε τέσσερις ημέρες αφαίρεσαν μία μοτοσυκλέτα και ένα αυτοκίνητο, ενώ διέρρηξαν δύο επιχειρήσεις, αρπάζοντας χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές
Στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων κλοπής που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας δύο ανήλικους, ενώ στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ακόμη δύο ανήλικοι.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr, οι τέσσερις νεαροί φέρεται να έδρασαν από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, αφαιρώντας μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ παραβίασαν και δύο επιχειρήσεις στην πόλη της Ρόδου.
Από τις επιχειρήσεις αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά, συνολικής αξίας 400 ευρώ.
Έπειτα από έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους φερόμενους δράστες και να προχωρήσουν στη σύλληψη δύο εξ αυτών.
Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε στην κατοχή τους, κατασχέθηκε και επιστράφηκε στους νόμιμους ιδιοκτήτες του.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr, οι τέσσερις νεαροί φέρεται να έδρασαν από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, αφαιρώντας μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ παραβίασαν και δύο επιχειρήσεις στην πόλη της Ρόδου.
Από τις επιχειρήσεις αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά, συνολικής αξίας 400 ευρώ.
Έπειτα από έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους φερόμενους δράστες και να προχωρήσουν στη σύλληψη δύο εξ αυτών.
Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε στην κατοχή τους, κατασχέθηκε και επιστράφηκε στους νόμιμους ιδιοκτήτες του.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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