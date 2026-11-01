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Δύο συλλήψεις για επίθεση σε 39χρονο με αεροβόλο όπλο στην Μυτιλήνη, τον πυροβόλησαν και τον χτύπησαν
Δύο συλλήψεις για επίθεση σε 39χρονο με αεροβόλο όπλο στην Μυτιλήνη, τον πυροβόλησαν και τον χτύπησαν
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα
Συνελήφθησαν, στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού, δυο ημεδαποί 37 και 22 χρόνων, γιατί ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 39χρονο ημεδαπό, στο κέντρο της πόλης, τον οποίο, ο 37χρονος τραυμάτισε με αεροβόλο όπλο σε διάφορα σημεία του σώματός του μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι, ενώ ο 22χρονος του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε χτυπώντας τον με τα χέρια του.
Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα και μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατείχε ο 37χρονος.
Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ο εισαγγελέας Μυτιλήνης στον οποίον προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι, μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διατηρώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα και μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατείχε ο 37χρονος.
Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ο εισαγγελέας Μυτιλήνης στον οποίον προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι, μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διατηρώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
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