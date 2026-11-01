Συνελήφθη 37χρονος που διέρρηξε κατάστημα στον Εύοσμο, έκλεψε 200€ και γυαλιά ηλίου
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Συνελήφθη 37χρονος που διέρρηξε κατάστημα στον Εύοσμο, έκλεψε 200€ και γυαλιά ηλίου

Εντοπίστηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ λίγο νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει δύο επιπλέον κλοπές στην ίδια περιοχή

Συνελήφθη 37χρονος που διέρρηξε κατάστημα στον Εύοσμο, έκλεψε 200€ και γυαλιά ηλίου
Ένας 37χρονος, ο οποίος διέρρηξε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Εύοσμο αφαιρώντας χρηματικό ποσό περίπου 200 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (1/11) από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού - Ευόσμου.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου.

Όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., λίγο νωρίτερα ο δράστης είχε πραγματοποιήσει δύο επιπλέον κλοπές στην ίδια περιοχή. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

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