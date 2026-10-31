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Εντοπίστηκαν 92 παράνομοι μετανάστες σε παραλίες στον Βιάννο
Εντοπίστηκαν 92 παράνομοι μετανάστες σε παραλίες στον Βιάννο
Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε για την παρουσία του στην παραλία της περιοχής «Ψαρή Φοράδα» και στην παραλία «Παλαιόμαντρα» του οικισμού «Πλατιά Περάματα»
Συνολικά 92 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα (31/10) σε παραλίες του δήμου Βιάννου της Κρήτης.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού, το πρωί του Σαββάτου το Λιμενικό των Καλών Λιμένων ενημερώθηκε για την ύπαρξη 43 αλλοδαπών (42 άνδρες και 1 γυναίκα) στην παραλία της περιοχής «Ψαρή Φοράδα», ενώ το μεσημέρι για άλλους 49 αλλοδαπούς (35 άνδρες, 6 γυναίκες και 8 ανήλικοι) που βρίσκονταν στην παραλία «Παλαιόμαντρα» του οικισμού «Πλατιά Περάματα».
Όλοι οι μετανάστες οδηγήθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν δύο εξωλέμβιες μηχανές, ενώ οι λέμβοι μεταφοράς καταστράφηκαν.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού, το πρωί του Σαββάτου το Λιμενικό των Καλών Λιμένων ενημερώθηκε για την ύπαρξη 43 αλλοδαπών (42 άνδρες και 1 γυναίκα) στην παραλία της περιοχής «Ψαρή Φοράδα», ενώ το μεσημέρι για άλλους 49 αλλοδαπούς (35 άνδρες, 6 γυναίκες και 8 ανήλικοι) που βρίσκονταν στην παραλία «Παλαιόμαντρα» του οικισμού «Πλατιά Περάματα».
Όλοι οι μετανάστες οδηγήθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν δύο εξωλέμβιες μηχανές, ενώ οι λέμβοι μεταφοράς καταστράφηκαν.
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