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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τα ξημερώματα του Σαββάτου
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τα ξημερώματα του Σαββάτου
Στον θαλάσσιο χώρο νότια της Σιθωνίας το επίκεντρο της δόνησης - Στα 14 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:01 τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10) στον θαλάσσιο χώρο νότια της Χαλκιδικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε σε περίπου 14 χιλιόμετρα.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκ μέρους των τεσσάρων φορέων που συγκροτούν το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε σε περίπου 14 χιλιόμετρα.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκ μέρους των τεσσάρων φορέων που συγκροτούν το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.
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