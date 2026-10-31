Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τα ξημερώματα του Σαββάτου
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Χαλκιδική

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τα ξημερώματα του Σαββάτου

Στον θαλάσσιο χώρο νότια της Σιθωνίας το επίκεντρο της δόνησης - Στα 14 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τα ξημερώματα του Σαββάτου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:01 τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10) στον θαλάσσιο χώρο νότια της Χαλκιδικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε σε περίπου 14 χιλιόμετρα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκ μέρους των τεσσάρων φορέων που συγκροτούν το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.

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