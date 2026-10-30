Εικόνες καταστροφής και στο Νέο Ηράκλειο: Εξετάζεται ως ύποπτος ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με τους εμπρησμούς στη Γλυφάδα, δείτε βίντεο
Εικόνες καταστροφής και στο Νέο Ηράκλειο: Εξετάζεται ως ύποπτος ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με τους εμπρησμούς στη Γλυφάδα, δείτε βίντεο
Μεταξύ άλλων, άρπαξε φωτιά και η τέντα του πρώτου ορόφου απειλώντας το διαμέρισμα
Εικόνες καταστροφής καταγράφονται σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Νέο Ηράκλειο, όπου το ξημέρωμα ξέσπασε πυρκαγιά προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα αλλά και στο ακίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έντρομοι ένοικοι ειδοποίησαν για φωτιά γύρω στις 4:40 το ξημέρωμα. Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστος είχε βάλει φωτιά σε ένα όχημα, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε δεύτερο και να προκαλούν φθορές στο κτίριο.
Μεταξύ άλλων, άρπαξε φωτιά και η τέντα του πρώτου ορόφου απειλώντας το διαμέρισμα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο ακίνητο διαμένει πρώην σύντροφος του στρατιωτικού που εξαπέλυσε το εμπρηστικό μπαράζ στη Γλυφάδα, γι' αυτό και θεωρείται ύποπτος για το συμβάν.
Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του μέσα σε διάστημα μόλις 15 λεπτών πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) ένας 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, στη Γλυφάδα.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο 46χρονος να βρίσκεται έξω από το διαμέρισμα της πρώην του στις 2 τα ξημερώματα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της, και να κοιτά την κάμερα ασφαλείας της εισόδου.
Φορά κουκούλα και γάντια και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με full face. Παίρνει ένα φάκελο, κρύβει το φακό της κάμερας ώστε να μην τον καταγραφεί και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό που είχε μαζί του σε μπιτόνι.
Δείτε το βίντεο:
Μόλις 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, φέρεται να μετέβη σε άλλη οδό επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα άλλης πρώην συντρόφου του, ηλικίας 55 ετών, και του νυν συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές και ο 46χρονος αναζητείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έντρομοι ένοικοι ειδοποίησαν για φωτιά γύρω στις 4:40 το ξημέρωμα. Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστος είχε βάλει φωτιά σε ένα όχημα, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε δεύτερο και να προκαλούν φθορές στο κτίριο.
Μεταξύ άλλων, άρπαξε φωτιά και η τέντα του πρώτου ορόφου απειλώντας το διαμέρισμα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο ακίνητο διαμένει πρώην σύντροφος του στρατιωτικού που εξαπέλυσε το εμπρηστικό μπαράζ στη Γλυφάδα, γι' αυτό και θεωρείται ύποπτος για το συμβάν.
Οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα
Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του μέσα σε διάστημα μόλις 15 λεπτών πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) ένας 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, στη Γλυφάδα.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο 46χρονος να βρίσκεται έξω από το διαμέρισμα της πρώην του στις 2 τα ξημερώματα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της, και να κοιτά την κάμερα ασφαλείας της εισόδου.
Φορά κουκούλα και γάντια και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με full face. Παίρνει ένα φάκελο, κρύβει το φακό της κάμερας ώστε να μην τον καταγραφεί και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό που είχε μαζί του σε μπιτόνι.
Δείτε το βίντεο:
Μόλις 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, φέρεται να μετέβη σε άλλη οδό επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα άλλης πρώην συντρόφου του, ηλικίας 55 ετών, και του νυν συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές και ο 46χρονος αναζητείται.
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