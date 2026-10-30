Εικόνες καταστροφής και στο Νέο Ηράκλειο: Εξετάζεται ως ύποπτος ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με τους εμπρησμούς στη Γλυφάδα, δείτε βίντεο

Οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του μέσα σε διάστημα μόλις 15 λεπτών πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) ένας 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, στη

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Στο βίντεο-ντοκουμέντο

πρώην του στις 2 τα ξημερώματα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της, και να κοιτά την κάμερα ασφαλείας της εισόδου.

Φορά κουκούλα και γάντια και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με full face. Παίρνει ένα φάκελο, κρύβει το φακό της κάμερας ώστε να μην τον καταγραφεί και μπαίνει μέσα στο σπίτι.





Δείτε το βίντεο:



Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό που είχε μαζί του σε μπιτόνι.

Μόλις 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, φέρεται να μετέβη σε άλλη οδό επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα άλλης πρώην συντρόφου του, ηλικίας 55 ετών, και του νυν συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές και ο 46χρονος αναζητείται.