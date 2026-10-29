Στο νοσοκομείο 57χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα σε αγρόκτημα στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Καραμπίνα Τραυματίας

Στο νοσοκομείο 57χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα σε αγρόκτημα στην Κρήτη

Ο άνδρας νοσηλεύεται με τραύμα στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά

Στο νοσοκομείο 57χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα σε αγρόκτημα στην Κρήτη
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (29/10) στην περιοχή της Ιεράπετρας, μετά τον τραυματισμό 57χρονου άνδρα από όπλο σε αγρόκτημα κοντά στο Κάτω Χωριό.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί, όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για τον τραυματισμό του άνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 57χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε, ενώ το τραύμα του δεν χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρό, αν και βρίσκεται στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου παραμένει για εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

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