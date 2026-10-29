Με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρων πιάστηκαν δύο άτομα στα διόδια των Θηβών, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λαθραία τσιγάρα Τσιγάρα Συλλήψεις Βοιωτία

Με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρων πιάστηκαν δύο άτομα στα διόδια των Θηβών, δείτε φωτογραφίες

Κατασχέθηκαν χρήματα και αυτοκίνητο - Τα καπνικά προϊόντα πρόκειται να αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο

Με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρων πιάστηκαν δύο άτομα στα διόδια των Θηβών, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη δύο ατόμων που μετέφεραν 5.500 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων προχώρησαν αστυνομικοί στα διόδια Θηβών, επί του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Α.Θ.Ε.), στη Βοιωτία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης (27/10) και πρόκειται για έναν αλλοδαπό και μία ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων διαφόρων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

- 5.500 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων διαφόρων μαρκών.
- Το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ.
- Τρία κινητά τηλέφωνα.
- Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των προϊόντων.

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Τα καπνικά προϊόντα πρόκειται να αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, προκειμένου να υπολογιστούν οι δασμοί και οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, στην παράλληλη έδρα Θηβών.


Δείτε φωτογραφίες

Με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρων πιάστηκαν δύο άτομα στα διόδια των Θηβών, δείτε φωτογραφίες
Με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρων πιάστηκαν δύο άτομα στα διόδια των Θηβών, δείτε φωτογραφίες
Με 5.500 λαθραία πακέτα τσιγάρων πιάστηκαν δύο άτομα στα διόδια των Θηβών, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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