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38χρονος στη Θεσσαλονίκη πιάστηκε με ναρκωδέμα που στάλθηκε από τις ΗΠΑ
38χρονος στη Θεσσαλονίκη πιάστηκε με ναρκωδέμα που στάλθηκε από τις ΗΠΑ
Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά σχεδόν τρία κιλά κάνναβης, 115 γραμμάρια κοκαΐνης και ζυγαριές – Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα
Με ένα δέμα που περιείχε πάνω από δύο κιλά κάνναβης και τα οποία στάλθηκαν από τις ΗΠΑ συνελήφθη ένας 38χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Η σύλληψη του έγινε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Ειδικότερα, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και κατόπιν σχετικής εισαγγελικής έγκρισης, ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών η διερεύνηση υπόθεσης εντοπισμού ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε -2.090- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.
Συνολικά, από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, την κατοχή του, καθώς και από το περιεχόμενο του δέματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-2.090- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε -4- πλαστικές συσκευασίες,
-819,26- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-115,61- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένο σε-2- συσκευασίες,
-8- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,
😚 ζυγαριές,
-470- ευρώ,
Η σύλληψη του έγινε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Ειδικότερα, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και κατόπιν σχετικής εισαγγελικής έγκρισης, ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών η διερεύνηση υπόθεσης εντοπισμού ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε -2.090- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.
Συνολικά, από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, την κατοχή του, καθώς και από το περιεχόμενο του δέματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-2.090- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε -4- πλαστικές συσκευασίες,
-819,26- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-115,61- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένο σε-2- συσκευασίες,
-8- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,
😚 ζυγαριές,
-470- ευρώ,
-2- κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και
ιδιόχειρες σημειώσεις.
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ιδιόχειρες σημειώσεις.
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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