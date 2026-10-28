Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Αναστασία Παντούση
The Queen’s gambit
Tρεις παρτίδες, μια βασίλισσα
Η τηλεοπτική Λευκή, η κινηματογραφική Αλίκη και η θεατρική Ζακλίν είναι οι φετινές μελετημένες κινήσεις της- και όλες την οδηγούν στο ματ
Platon
Ο Ελληνας φωτογράφος των πιο επιδραστικών του κόσμου
Εχει απαθανατίσει από τον Κλίντον και τον Τραμπ μέχρι τον Πούτιν και τον Καντάφι, όμως νιώθει περήφανος για τα πορτρέτα του απλών ανθρώπων που υπερασπίζονται ιερούς σκοπούς
Ραφαέλ Ναδάλ
Ο αγώνας προς την κορυφή
Το «παιδί από τη Μαγιόρκα» αποτελεί πρότυπο αριστείας για την οποία δεν υπάρχει εύκολος δρόμος και το νέο άλμπουμ της Assouline το ακολουθεί βήμα-βήμα
Γιούλη Τσαγκαράκη
Η «θεία Σταματίνα» πάει θέατρο
Το κάδρο της ζωής της περνάει με ταχύτητα από τις τηλεοπτικές «Σέρρες» στον θεατρικό «Πίνακα» όπου πρωταγωνιστεί. Τα ενδιάμεσα τα ψυχογραφεί η ίδια, με ειλικρίνεια που σε βάζει σε εγρήγορση
Ακόμα:
Γιώργος Ζερβός
Το rock ‘n’ roll του Αιγαίου
Μαρία Στρατή
Μια έμπειρη οικοδέσποινα στα παλάτσο της Ιταλίας
Ermanno Scervino
Ο μετρ της Couture-à-porter μιλά για το πάθος του στην «αθλητική υψηλή ραπτική»
Μόδα
Looks νοσταλγικής ομορφιάς & απόλυτης ελευθερίας
Beauty
Japanese fusion: Οι γκέισες συναντούν την Μπαρμπαρέλα
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Αναστασία Παντούση
The Queen’s gambit
Tρεις παρτίδες, μια βασίλισσα
Η τηλεοπτική Λευκή, η κινηματογραφική Αλίκη και η θεατρική Ζακλίν είναι οι φετινές μελετημένες κινήσεις της- και όλες την οδηγούν στο ματ
Platon
Ο Ελληνας φωτογράφος των πιο επιδραστικών του κόσμου
Εχει απαθανατίσει από τον Κλίντον και τον Τραμπ μέχρι τον Πούτιν και τον Καντάφι, όμως νιώθει περήφανος για τα πορτρέτα του απλών ανθρώπων που υπερασπίζονται ιερούς σκοπούς
Ραφαέλ Ναδάλ
Ο αγώνας προς την κορυφή
Το «παιδί από τη Μαγιόρκα» αποτελεί πρότυπο αριστείας για την οποία δεν υπάρχει εύκολος δρόμος και το νέο άλμπουμ της Assouline το ακολουθεί βήμα-βήμα
Γιούλη Τσαγκαράκη
Η «θεία Σταματίνα» πάει θέατρο
Το κάδρο της ζωής της περνάει με ταχύτητα από τις τηλεοπτικές «Σέρρες» στον θεατρικό «Πίνακα» όπου πρωταγωνιστεί. Τα ενδιάμεσα τα ψυχογραφεί η ίδια, με ειλικρίνεια που σε βάζει σε εγρήγορση
Ακόμα:
Γιώργος Ζερβός
Το rock ‘n’ roll του Αιγαίου
Μαρία Στρατή
Μια έμπειρη οικοδέσποινα στα παλάτσο της Ιταλίας
Ermanno Scervino
Ο μετρ της Couture-à-porter μιλά για το πάθος του στην «αθλητική υψηλή ραπτική»
Μόδα
Looks νοσταλγικής ομορφιάς & απόλυτης ελευθερίας
Beauty
Japanese fusion: Οι γκέισες συναντούν την Μπαρμπαρέλα
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα