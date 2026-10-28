To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:


To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Αναστασία Παντούση
The Queen’s gambit
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Tρεις παρτίδες, μια βασίλισσα
Η τηλεοπτική Λευκή, η κινηματογραφική Αλίκη και η θεατρική Ζακλίν είναι οι φετινές μελετημένες κινήσεις της- και όλες την οδηγούν στο ματ

Platon
Ο Ελληνας φωτογράφος των πιο επιδραστικών του κόσμου
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Εχει απαθανατίσει από τον Κλίντον και τον Τραμπ μέχρι τον Πούτιν και τον Καντάφι, όμως νιώθει περήφανος για τα πορτρέτα του απλών ανθρώπων που υπερασπίζονται ιερούς σκοπούς

Ραφαέλ Ναδάλ
Ο αγώνας προς την κορυφή
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Το «παιδί από τη Μαγιόρκα» αποτελεί πρότυπο αριστείας για την οποία δεν υπάρχει εύκολος δρόμος και το νέο άλμπουμ της Assouline το ακολουθεί βήμα-βήμα

Γιούλη Τσαγκαράκη
Η «θεία Σταματίνα» πάει θέατρο
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Το κάδρο της ζωής της περνάει με ταχύτητα από τις τηλεοπτικές «Σέρρες» στον θεατρικό «Πίνακα» όπου πρωταγωνιστεί. Τα ενδιάμεσα τα ψυχογραφεί η ίδια, με ειλικρίνεια που σε βάζει σε εγρήγορση

Ακόμα:

Γιώργος Ζερβός
Το rock ‘n’ roll του Αιγαίου
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μαρία Στρατή
Μια έμπειρη οικοδέσποινα στα παλάτσο της Ιταλίας
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Ermanno Scervino
Ο μετρ της Couture-à-porter μιλά για το πάθος του στην «αθλητική υψηλή ραπτική»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μόδα
Looks νοσταλγικής ομορφιάς & απόλυτης ελευθερίας
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Beauty
Japanese fusion: Οι γκέισες συναντούν την Μπαρμπαρέλα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

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