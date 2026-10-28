To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:The Queen’s gambitTρεις παρτίδες, μια βασίλισσαΗ τηλεοπτική Λευκή, η κινηματογραφική Αλίκη και η θεατρική Ζακλίν είναι οι φετινές μελετημένες κινήσεις της- και όλες την οδηγούν στο ματΟ Ελληνας φωτογράφος των πιο επιδραστικών του κόσμουΕχει απαθανατίσει από τον Κλίντον και τον Τραμπ μέχρι τον Πούτιν και τον Καντάφι, όμως νιώθει περήφανος για τα πορτρέτα του απλών ανθρώπων που υπερασπίζονται ιερούς σκοπούςΟ αγώνας προς την κορυφήΤο «παιδί από τη Μαγιόρκα» αποτελεί πρότυπο αριστείας για την οποία δεν υπάρχει εύκολος δρόμος και το νέο άλμπουμ της Assouline το ακολουθεί βήμα-βήμαΗ «θεία Σταματίνα» πάει θέατροΤο κάδρο της ζωής της περνάει με ταχύτητα από τις τηλεοπτικές «Σέρρες» στον θεατρικό «Πίνακα» όπου πρωταγωνιστεί. Τα ενδιάμεσα τα ψυχογραφεί η ίδια, με ειλικρίνεια που σε βάζει σε εγρήγορσηΑκόμα:Το rock ‘n’ roll του ΑιγαίουΜια έμπειρη οικοδέσποινα στα παλάτσο της ΙταλίαςΟ μετρ της Couture-à-porter μιλά για το πάθος του στην «αθλητική υψηλή ραπτική»Looks νοσταλγικής ομορφιάς & απόλυτης ελευθερίαςJapanese fusion: Οι γκέισες συναντούν την ΜπαρμπαρέλαToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.