Επιχείρηση περισυλλογής 46 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μετανάστες

Επιχείρηση περισυλλογής 46 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, οκτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, υπό καλές καιρικές συνθήκες

Επιχείρηση περισυλλογής 46 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη
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Λέμβος με περίπου 46 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, το πρωί της Τετάρτης (21/10), με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν σε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων. Το σκάφος βρισκόταν σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, όταν εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή περιπολικού πλοίου του Λιμενικού Σώματος.

Οι περίπου 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το πλήρωμα του περιπολικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στη νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών αρχών, στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες διευκόλυναν την επιχείρηση.
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