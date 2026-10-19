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Έξι οι νεκροί από ανατροπή ταχύπλοου στη Σάμο και 14 διασωθέντες, ανάμεσά τους ο φερόμενος διακινητής
Έξι οι νεκροί από ανατροπή ταχύπλοου στη Σάμο και 14 διασωθέντες, ανάμεσά τους ο φερόμενος διακινητής
Πέντε άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου
Τραγωδία με έξι νεκρούς μετανάστες, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, έπειτα από ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 3,7 ναυτικών μιλίων βόρεια του νησιού, με τις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος να κινητοποιούνται για τη διάσωση των επιβαινόντων και τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, 14 άνθρωποι διασώθηκαν, όλοι άνδρες, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών. Με νεότερη ενημέρωση, το Λιμενικό γνωστοποίησε τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός ακόμη αλλοδαπού άνδρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τρία άτομα που φέρονται να επέβαιναν στο ταχύπλοο και εξακολουθούν να αγνοούνται.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο, το οποίο μετέφερε αλλοδαπούς και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό, ενώ βρισκόταν εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.
Στη συνέχεια, το σκάφος εντοπίστηκε από πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όπως αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση, το ταχύπλοο ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, ενώ από την επιχείρηση επιβεβαιώθηκε ο θάνατος έξι ανθρώπων.
Μεταξύ των 14 αρχικά διασωθέντων βρίσκεται και ένας άνδρας ιρανικής υπηκοότητας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές ως φερόμενος διακινητής των επιβαινόντων.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν διασωθέντες στις λιμενικές αρχές, στο ταχύπλοο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους παραμένουν σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή περιπολικού πλοίου και ελικοπτέρου του Λιμενικού Σώματος, με στόχο τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, 14 άνθρωποι διασώθηκαν, όλοι άνδρες, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών. Με νεότερη ενημέρωση, το Λιμενικό γνωστοποίησε τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός ακόμη αλλοδαπού άνδρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τρία άτομα που φέρονται να επέβαιναν στο ταχύπλοο και εξακολουθούν να αγνοούνται.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο, το οποίο μετέφερε αλλοδαπούς και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό, ενώ βρισκόταν εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.
Στη συνέχεια, το σκάφος εντοπίστηκε από πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όπως αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση, το ταχύπλοο ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, ενώ από την επιχείρηση επιβεβαιώθηκε ο θάνατος έξι ανθρώπων.
Μεταξύ των 14 αρχικά διασωθέντων βρίσκεται και ένας άνδρας ιρανικής υπηκοότητας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές ως φερόμενος διακινητής των επιβαινόντων.
Διασώθηκε ακόμη ένας άνδραςΣύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιχείρησης εντοπίστηκε και διασώθηκε ένας ακόμη αλλοδαπός άνδρας από βοηθητικό σκάφος περιπολικού πλοίου του Λιμενικού. Ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν διασωθέντες στις λιμενικές αρχές, στο ταχύπλοο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους παραμένουν σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή περιπολικού πλοίου και ελικοπτέρου του Λιμενικού Σώματος, με στόχο τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.
Ο μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένος απολογισμός είναι έξι νεκροί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, με τις λιμενικές αρχές να αναζητούν τους αγνοουμένους και να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του ταχύπλοου.
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