Θεσσαλονίκη: 47χρονος έγκλειστος ο δράστης δολοφονίας 59χρονης στον Εύοσμο, πώς τον βρήκαν
Θεσσαλονίκη: 47χρονος έγκλειστος ο δράστης δολοφονίας 59χρονης στον Εύοσμο, πώς τον βρήκαν
Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της τον περασμένο Μάρτιο
Έναν 47χρονο, ήδη έγκλειστο σε φυλακές έχει ταυτοποιήσει η Αστυνομία ως τον δράστη της δολοφονίας μιας 59χρονης μέσα στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι της 59χρονης που βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά του Εύοσμου στις 30 Μαρτίου 2026 και ο 47χρονος συνελήφθη δυο ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου του 2026 για υπόθεση ναρκωτικών και προφυλακίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να έχουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο φερόμενος ως δράστης ο οποίος φαίνεται πως έφυγε από το σπίτι μετά το έγκλημα και πήγε σε άλλο σπίτι. Από καταθέσεις προκύπτει ότι εκεί συναντήθηκε με άλλα άτομα, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ενώ κρατούσε τα πράγματα του θύματος όπως την τσάντα της γυναίκας και ένα πορτοφόλι στο οποίο υπήρχε και η ταυτότητα της.
Μεταξύ άλλων φαίνεται πως η διαδρομή που ακολούθησε έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και το οποίο έχει η Ελληνική Αστυνομία. Επιπλέον προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως χρυσαφικά, βρέθηκαν στο σπίτι του και σε σπίτι φιλικού του προσώπου που επίσης έχει κληθεί σε απολογία. Ο δράστης φέρεται ότι ήταν γνωστός του αδερφού της 59χρονης.
Επιπλέον, σύμφωνα αστυνομικές πηγές, έχει εντοπιστεί DNA στο λουρί της τσάντας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ωστόσο είναι «ορφανό» και περιμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
Όπως έγινε γνωστό, ο 47χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχες καθώς έχει απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων όπως εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα, κατάρτιση πλαστή ιατρικής συνταγής, αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, κλοπή, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Την 59χρονη είχαν βρει νεκρή μέσα στο σπίτι της και συγκεκριμένα πάνω στο κρεβάτι της οι αστυνομικοί μετά από ενημέρωση οικείου προσώπου της που την αναζητούσε και δεν την έβρισκε. Τότε αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και τη βρήκαν νεκρή ενώ γύρω από το λαιμό της ήταν περασμένο ένα λουρί τσάντας ενώ έφερε κι ένα χτύπημα στο μάτι. Η πόρτα του σπιτιού της δεν ήταν κλειδωμένη ενώ το εσωτερικό του ήταν αναστατωμένο και είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής έδειξαν ότι ο θάνατος της προήλθε από στραγγαλισμό.
Η γειτονιά που διέμενε η 59χρονη στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο είχε σοκαριστεί από το βίαιο έγκλημα καθώς όλοι έκαναν λόγο για μια ήσυχη γυναίκα ενώ οι αστυνομικοί όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν τις έρευνες τους.
Το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι της 59χρονης που βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά του Εύοσμου στις 30 Μαρτίου 2026 και ο 47χρονος συνελήφθη δυο ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου του 2026 για υπόθεση ναρκωτικών και προφυλακίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να έχουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο φερόμενος ως δράστης ο οποίος φαίνεται πως έφυγε από το σπίτι μετά το έγκλημα και πήγε σε άλλο σπίτι. Από καταθέσεις προκύπτει ότι εκεί συναντήθηκε με άλλα άτομα, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ενώ κρατούσε τα πράγματα του θύματος όπως την τσάντα της γυναίκας και ένα πορτοφόλι στο οποίο υπήρχε και η ταυτότητα της.
Μεταξύ άλλων φαίνεται πως η διαδρομή που ακολούθησε έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και το οποίο έχει η Ελληνική Αστυνομία. Επιπλέον προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως χρυσαφικά, βρέθηκαν στο σπίτι του και σε σπίτι φιλικού του προσώπου που επίσης έχει κληθεί σε απολογία. Ο δράστης φέρεται ότι ήταν γνωστός του αδερφού της 59χρονης.
Επιπλέον, σύμφωνα αστυνομικές πηγές, έχει εντοπιστεί DNA στο λουρί της τσάντας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ωστόσο είναι «ορφανό» και περιμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
Όπως έγινε γνωστό, ο 47χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχες καθώς έχει απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων όπως εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα, κατάρτιση πλαστή ιατρικής συνταγής, αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, κλοπή, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Την 59χρονη είχαν βρει νεκρή μέσα στο σπίτι της και συγκεκριμένα πάνω στο κρεβάτι της οι αστυνομικοί μετά από ενημέρωση οικείου προσώπου της που την αναζητούσε και δεν την έβρισκε. Τότε αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και τη βρήκαν νεκρή ενώ γύρω από το λαιμό της ήταν περασμένο ένα λουρί τσάντας ενώ έφερε κι ένα χτύπημα στο μάτι. Η πόρτα του σπιτιού της δεν ήταν κλειδωμένη ενώ το εσωτερικό του ήταν αναστατωμένο και είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής έδειξαν ότι ο θάνατος της προήλθε από στραγγαλισμό.
Το χρονικό της δολοφονίας
Η γειτονιά που διέμενε η 59χρονη στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο είχε σοκαριστεί από το βίαιο έγκλημα καθώς όλοι έκαναν λόγο για μια ήσυχη γυναίκα ενώ οι αστυνομικοί όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν τις έρευνες τους.
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