Ημίγυμνη με μια ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο, ήταν στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του παιδιού της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εύοσμος Νεκρή Αστυνομία Ιατροδικαστής

Η 59χρονη έμενε στη Γερμανία - Την έψαχνε μία φίλη της που ειδοποίησε τις Αρχές - Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Φανή Χαρίση
43 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάστατη είναι η γειτονιά στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όπου βρέθηκε νεκρή μια 59χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την γυναίκα που μένει στη Γερμανία, αναζητούσε στενή φίλη της χωρίς να μπορέσει να έχει επικοινωνία μαζί της και για τον λόγο αυτό ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σπίτι της στην οδό Αρριανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 59χρονη βρέθηκε ημίγυμνη με μια ζώνη τυλιγμένη στον λαιμό της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η γυναίκα λέγεται ότι ήρθε Ελλάδα για το μνημόσυνο του παιδιού της ενώ είχε δώσει προκαταβολή για να αγοράσει το σπίτι στο οποίο βρέθηκε νεκρή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Θρίλερ στον Εύοσμο: Ίχνη στραγγαλισμού στην 59χρονη

Θρίλερ με 59χρονη σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

