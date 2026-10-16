Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου με έναν σοβαρά τραυματία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις μπάρες
Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου με έναν σοβαρά τραυματία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις μπάρες
Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου
Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, και προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου.
Το ατύχημα σημειώθηκε μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Λόγω του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, και προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου.
Το ατύχημα σημειώθηκε μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Λόγω του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα